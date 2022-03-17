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Kandilde ne yapılır?

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Kandilde ne yapılır sorusu, ibadetlerine yön vermek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Rahmet ve mağfiret günlerini içinde barındıran Ramazan ayının habercisi olan Berat Gecesi ibadetlerle vuku bulacak. Berat Kandili’nde yapılması gereken ibadetler ile af ve isteklerini dileyecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu güne özel yapılması gereken ibadetler listesini araştırmaya başladı. Cenab-ı Hakk’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı Berat Kandili’nde neler yapılmalı ve yapılması gereken ibadetler neler olmalı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

1/4Kandilde ne yapılır

Kandilde yapılacak ibadetler, bugünün feyzini hissetmek isteyen Müslümanların ibadetlerine yön vermesi için önem arz ediyor. Berat Kandili’nde yapılması gereken ibadetler ile akşam saatlerinde Yüce Yaradan’a af ve dileklerde bulunacak Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu konuda yapmış olduğu bilgilendirmeleri araştırmaya başladı. Peki, Berat Kandili’nde neler yapılmalı ve yapılacak olan ibadetler neler olmalı? İşte, Berat Kandili’nde Yüce Yaradan’ın huzurunda namazlarını kılıp dualarını etmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan ibadetler hakkında detaylı bilgiler

2/4KANDİLDE NE YAPILIR

KANDİLDE NE YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre Berat Kandili'nde ibadet şu şekilde olmalıdır;

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

3/4KANDİL GECESİ DUALARI

KANDİL GECESİ DUALARI

Ey Bizleri varlığa erdiren,

Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran,

Güzeller Güzeli Rabbimiz!

Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.

Kainatın İftihar Tablosu peygamber efendimize Sonsuz salat ü selam olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek berat ve gufran gecesinde bir kere daha dergah-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

4/4Kandilde ne yapılır

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek berat gecesinde bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz. Halimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. icabet buyur ey Rahîm ü Rahman!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

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