Bankalar açık mı, bankalar çalışıyor mu? İşte 18 Mart bankaların çalışma saatleri

Bankalar çalışıyor mu sorusu İstanbul'da beklenen kar yağışı ile bazı kamu çalışanlarına verilen kar izni ile vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Bankacılık işlemlerini haftanın son gününde gerçekleştirecek olanlar bankaların çalışma saatine göre işlemlerine yön verecekler. Ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla da bankaların durumu bir diğer merak konusu oldu. Mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almadığı ve kar tatilinde idari izinliler arasında sayılmadığı için cuma günü açık olacak.