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Bankalar açık mı, bankalar çalışıyor mu? İşte 18 Mart bankaların çalışma saatleri

#Banka#Kar Tatili#İstanbul Valiliği

Bankaların bugünkü çalışma saatleri 18 Mart itibarıyla gündeme geldi. Hem 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi hem de kar yağışı beklentileri dolayısı ile bugün bankaların açıp olup olmadığına gözler çevrildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle yeni önlemler alan İstanbul Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi. Peki, bugün bankalar açık mı? İşte, 18 Mart Cuma bankaların çalışma saatleri ile ilgili detaylar.

1/4Bankalar açık mı, bankalar çalışıyor mu İşte 18 Mart bankaların çalışma saatleri

Bankalar çalışıyor mu sorusu İstanbul'da beklenen kar yağışı ile bazı kamu çalışanlarına verilen kar izni ile vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Bankacılık işlemlerini haftanın son gününde gerçekleştirecek olanlar bankaların çalışma saatine göre işlemlerine yön verecekler. Ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla da bankaların durumu bir diğer merak konusu oldu. Mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almadığı ve kar tatilinde idari izinliler arasında sayılmadığı için cuma günü açık olacak.

2/4BUGÜN BANKALAR AÇIK MI

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, " 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almıyor.

Özel bankalar devlete bağlı olmadığı için kamu kuruluşu sayılmıyor. Dolayısı ile bankalar perşembe ve cuma günleri normal mesai saatlerinde çalışacaklar.

3/4BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.

4/4İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Çok bulutlu, doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile zamanla bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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#Banka#Kar Tatili#İstanbul Valiliği