Bankalar açık mı, bankalar çalışıyor mu? İşte 18 Mart bankaların çalışma saatleri

Bankalar çalışıyor mu sorusu İstanbul'da beklenen kar yağışı ile bazı kamu çalışanlarına verilen kar izni ile vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Bankacılık işlemlerini haftanın son gününde gerçekleştirecek olanlar bankaların çalışma saatine göre işlemlerine yön verecekler. Ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla da bankaların durumu bir diğer merak konusu oldu. Mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almadığı ve kar tatilinde idari izinliler arasında sayılmadığı için cuma günü açık olacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, " 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.
Öte yandan mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almıyor.
Özel bankalar devlete bağlı olmadığı için kamu kuruluşu sayılmıyor. Dolayısı ile bankalar perşembe ve cuma günleri normal mesai saatlerinde çalışacaklar.
Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.
Çok bulutlu, doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile zamanla bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.