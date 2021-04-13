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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:15 | 

Aydın imsakiye 2021! Aydın sahur vakti ve iftar saatleri Diyanet bilgisi

Aydın sahur ve iftar saati ile gündemde yer alıyor.. Ramazan İmsakiyesi 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar imsak ve iftar vakitleri arasında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki, Aydın’da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre Aydın sahur ve iftar vakitleri...

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Aydın İmsakiyesi 2021 ile il genelini ilgilendiren iftar ve sahur saatleri yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Müslümanlar sahur ve iftar vakitlerini yapacaklar. Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruç, 13 Nisan'da başlıyor. İlk teravihin ardından sıra sahur vaktine gelecek. 2021 İftar saati ve sahur vakti Nazilli, Söke, Efeler başta olmak üzere tüm Aydın ilçelerinde araştırılıyor. İşte Aydın sahur ve iftar saatleri...

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RAMAZAN 2021 AYDIN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:5019:4821:13*
214.04.202104:4819:4921:14
315.04.202104:4719:5021:16
416.04.202104:4519:5121:17
517.04.202104:4319:5221:19
618.04.202104:4119:5321:20
719.04.202104:3919:5421:21
820.04.202104:3719:5621:23
921.04.202104:3519:5721:24
1022.04.202104:3319:5821:26
1123.04.202104:3119:5921:27
1224.04.202104:2920:0021:29
1325.04.202104:2820:0121:30
1426.04.202104:2620:0221:32
1527.04.202104:2420:0321:33
1628.04.202104:2220:0421:35
1729.04.202104:2020:0521:36
1830.04.202104:1820:0621:38
1901.05.202104:1720:0721:39
2002.05.202104:1520:0821:41
2103.05.202104:1320:0921:42
2204.05.202104:1120:1021:44
2305.05.202104:0920:1121:45
2406.05.202104:0820:1221:47
2507.05.202104:0620:1321:48
2608.05.202104:0420:1521:50**
2709.05.202104:0320:1621:51
2810.05.202104:0120:1721:53
2911.05.202103:5920:1821:54
3012.05.202103:5820:1921:56***


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DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazan ayı mesajında, "Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle hayatımıza sayısız güzellik katan ramazan ayı, kalplerimizde, evlerimizde ve tüm yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mesajında, ramazan ayına kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Ramazanı diğer zamanlardan ayıran en önemli özelliğin, Kuran-ı Kerimin bu ayda inmeye başlaması olduğunu belirten Erbaş, "Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle hayatımıza sayısız güzellik katan ramazan ayı, kalplerimizde, evlerimizde ve tüm yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır. Bu ayda ifa edilen zekt, fitre, ikram, infak ve sadakalarla Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilinci güçlenmekte, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da pekişmektedir. Diğer yandan merhametin, sekinetin ve bereketin yeryüzüne sağanak misali indirildiği Ramazan ayı, bizleri hayatın gündelik meşgalelerinden bir nebze olsun uzaklaştırıp kendi ruh dünyamıza yöneltmekte; bizlere sabır, şükür, kanaat ve ilahi takdire teslimiyet hususunda güçlü bir irade eğitimi sağlamaktadır" dedi.

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