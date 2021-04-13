Aydın imsakiye 2021! Aydın sahur vakti ve iftar saatleri Diyanet bilgisi
Aydın sahur ve iftar saati ile gündemde yer alıyor.. Ramazan İmsakiyesi 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar imsak ve iftar vakitleri arasında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki, Aydın’da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre Aydın sahur ve iftar vakitleri...
Aydın İmsakiyesi 2021 ile il genelini ilgilendiren iftar ve sahur saatleri yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Müslümanlar sahur ve iftar vakitlerini yapacaklar. Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruç, 13 Nisan'da başlıyor. İlk teravihin ardından sıra sahur vaktine gelecek. 2021 İftar saati ve sahur vakti Nazilli, Söke, Efeler başta olmak üzere tüm Aydın ilçelerinde araştırılıyor. İşte Aydın sahur ve iftar saatleri...
RAMAZAN 2021 AYDIN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|19:48
|21:13*
|2
|14.04.2021
|04:48
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021
|04:47
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021
|04:45
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:43
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021
|04:41
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021
|04:39
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:37
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021
|04:35
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021
|04:33
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021
|04:31
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021
|04:29
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021
|04:28
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021
|04:26
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021
|04:24
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021
|04:22
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021
|04:20
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021
|04:18
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021
|04:17
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021
|04:15
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021
|04:13
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021
|04:11
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021
|04:09
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021
|04:08
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021
|04:06
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021
|04:04
|20:15
|21:50**
|27
|09.05.2021
|04:03
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021
|04:01
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021
|03:59
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021
|03:58
|20:19
|21:56***
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