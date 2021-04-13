Aydın imsakiye 2021! Aydın sahur vakti ve iftar saatleri Diyanet bilgisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mesajında, ramazan ayına kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Ramazanı diğer zamanlardan ayıran en önemli özelliğin, Kuran-ı Kerimin bu ayda inmeye başlaması olduğunu belirten Erbaş, "Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle hayatımıza sayısız güzellik katan ramazan ayı, kalplerimizde, evlerimizde ve tüm yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır. Bu ayda ifa edilen zekt, fitre, ikram, infak ve sadakalarla Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilinci güçlenmekte, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da pekişmektedir. Diğer yandan merhametin, sekinetin ve bereketin yeryüzüne sağanak misali indirildiği Ramazan ayı, bizleri hayatın gündelik meşgalelerinden bir nebze olsun uzaklaştırıp kendi ruh dünyamıza yöneltmekte; bizlere sabır, şükür, kanaat ve ilahi takdire teslimiyet hususunda güçlü bir irade eğitimi sağlamaktadır" dedi.