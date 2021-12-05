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HaberlerTeknoloji HaberleriApple 2021'in 'en'lerini açıkladı: Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması birinci sırada yer aldı
GeriTeknoloji Apple 2021'in 'en'lerini açıkladı: Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması birinci sırada yer aldı
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Teknoloji
Haber Giriş: 05 Aralık 2021 - 10:29 | 

Apple 2021'in 'en'lerini açıkladı: Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması birinci sırada yer aldı

Apple, 2021’in en iyi uygulamalarını seçti. Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması birinci sırada yer aldı. Şirket ayrıca Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkıları da açıkladı.

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1
Apple, uygulama mağazaları için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı. Şirket, bu yıl App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulamayı da paylaştı.
Apple'ın 2021 için seçtiği en iyi uygulama ve oyunlar şu şekilde sıralanıyor...
2
Yılın iPhone Uygulaması: Toca Life World
Yılın iPad Uygulaması: LumaFusion
Yılın Mac Uygulaması: Craft
Yılın Apple TV Uygulaması: DAZN
Yılın Apple Watch Uygulaması: Carrot Weather
3
Yılın iPhone Oyunu: League of Legends: Wild Rift
Yılın iPad Oyunu: MARVEL Future Revolution
Yılın Mac Oyunu: Myst
Yılın Apple TV oyunu: Space Marshals 3
Yılın Apple Arcade Oyunu: Fantasion
4
Yılın trendini 'sosyal bağ' olarak belirleyen Apple, Bumble, Canva, EatOkra ve Peanut uygulamalarını bu trende öncülük eden örnek uygulamalar olarak sıraladı. Apple, Türkiye uygulama mağazasından seçtiği en iyi mobil uygulama ve oyunlar listesini de açıkladı.
5TÜRKİYEDE YILIN EN İYİ UYGULAMALARI (iPHONE)

TÜRKİYE'DE YILIN EN İYİ UYGULAMALARI (iPHONE)

Ücretsiz Uygulama: Hayat Eve Sığar
Ücretli Uygulama: The Wonder Weeks
Ücretsiz Oyun PUBG MOBILE RESISTANCE
Ücretli Oyun: Mesih
6TÜRKİYEDE YILIN EN İYİ UYGULAMALARI (iPAD)

TÜRKİYE'DE YILIN EN İYİ UYGULAMALARI (iPAD)

Ücretsiz Uygulama: YouTube
Ücretli Uygulama: Procreate
Ücretsiz Oyun: Among Us!
Ücretli Oyun: Minecraft
Arcade Oyunu: NBA 2K21 Arcade Edition
7iPHONE İÇİN EN İYİ ÜCRETSİZ UYGULAMALAR

iPHONE İÇİN EN İYİ ÜCRETSİZ UYGULAMALAR

Hayat Eve Sığar
Telegram
e-Nabız
WhatsApp
Instagram
YouTube
8
Trendyol
getir
TikTok
e-Devlet
CDAS
Facebook
Yemeksepeti
9
Google Maps
ZOOM
Hepsiburada
Snapchat
BiP
Ziraat Mobil
Gmail
10iPHONE İÇİN EN İYİ ÜCRETLİ UYGULAMALAR

iPHONE İÇİN EN İYİ ÜCRETLİ UYGULAMALAR

The Wonder Weeks
Forest - Your Focus Motivation
Facetune
TouchRetouch
CamScanner + | PDF Scanner
Threema
11
MilGPS
TeamSpeak 3
DSLR Camera
Procreate Pocket
JSPS - MEVZUAT PRO
Education
CryptoTab Browser Pro
Ezberle
12
SkyView
Video Master Pro
My Contacts Backup Pro
NeuralCam - Night Mode Camera
DAZZL CAM
AutoSleep Track Sleep on Watch
Glitché
13
Apple Music dünya listelerinde 2021'in en çok dinlenen şarkısı BTS’den Dynamite olurken Türkiye listelerinde ilk sırada Sefo'dan Bilmem Mİ? şarkısını EDİS'den Martılar ve Madrigal’den Seni Dert Etmeler parçası takip ediyor.
2021’in en çok Shazamlanan parçası ise hem dünya hem Türkiye listelerinde Masked Wolf’tan Astronaut in the Ocean olarak karşımıza çıkıyor.
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