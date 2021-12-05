Apple 2021'in 'en'lerini açıkladı: Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması birinci sırada yer aldı

Apple Music dünya listelerinde 2021'in en çok dinlenen şarkısı BTS’den Dynamite olurken Türkiye listelerinde ilk sırada Sefo'dan Bilmem Mİ? şarkısını EDİS'den Martılar ve Madrigal’den Seni Dert Etmeler parçası takip ediyor.

2021’in en çok Shazamlanan parçası ise hem dünya hem Türkiye listelerinde Masked Wolf’tan Astronaut in the Ocean olarak karşımıza çıkıyor.