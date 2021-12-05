Apple 2021'in 'en'lerini açıkladı: Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması birinci sırada yer aldı
Apple, 2021’in en iyi uygulamalarını seçti. Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması birinci sırada yer aldı. Şirket ayrıca Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkıları da açıkladı.
Apple, uygulama mağazaları için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı. Şirket, bu yıl App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulamayı da paylaştı.
Apple'ın 2021 için seçtiği en iyi uygulama ve oyunlar şu şekilde sıralanıyor...
Apple'ın 2021 için seçtiği en iyi uygulama ve oyunlar şu şekilde sıralanıyor...
Yılın iPhone Oyunu: League of Legends: Wild Rift
Yılın iPad Oyunu: MARVEL Future Revolution
Yılın Mac Oyunu: Myst
Yılın Apple TV oyunu: Space Marshals 3
Yılın Apple Arcade Oyunu: Fantasion
Yılın iPad Oyunu: MARVEL Future Revolution
Yılın Mac Oyunu: Myst
Yılın Apple TV oyunu: Space Marshals 3
Yılın Apple Arcade Oyunu: Fantasion
TÜRKİYE'DE YILIN EN İYİ UYGULAMALARI (iPHONE)
Ücretsiz Uygulama: Hayat Eve Sığar
Ücretli Uygulama: The Wonder Weeks
Ücretsiz Oyun PUBG MOBILE RESISTANCE
Ücretli Oyun: Mesih
Ücretli Uygulama: The Wonder Weeks
Ücretsiz Oyun PUBG MOBILE RESISTANCE
Ücretli Oyun: Mesih
Apple Music dünya listelerinde 2021'in en çok dinlenen şarkısı BTS’den Dynamite olurken Türkiye listelerinde ilk sırada Sefo'dan Bilmem Mİ? şarkısını EDİS'den Martılar ve Madrigal’den Seni Dert Etmeler parçası takip ediyor.
2021’in en çok Shazamlanan parçası ise hem dünya hem Türkiye listelerinde Masked Wolf’tan Astronaut in the Ocean olarak karşımıza çıkıyor.
2021’in en çok Shazamlanan parçası ise hem dünya hem Türkiye listelerinde Masked Wolf’tan Astronaut in the Ocean olarak karşımıza çıkıyor.