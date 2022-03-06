AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı? Gözler MEB duyurular ekranında

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu 6 Mar tarihi itibarıyla öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Söz konusu sınavda son günlere girilirken öğrenciler de bir yandan AÖL sınav puanlarını hesaplamaya başladı. MEB'den yapılan açıklamaya göre AÖL sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak. AÖL sınav sonuçları ile yapılan değerlendirme sonrası AÖL giriş ekranı üzerinden ilan edilecek. Ancak sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.