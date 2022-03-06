AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı? Gözler MEB duyurular ekranında

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu 6 Mar tarihi itibarıyla öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Söz konusu sınavda son günlere girilirken öğrenciler de bir yandan AÖL sınav puanlarını hesaplamaya başladı. MEB'den yapılan açıklamaya göre AÖL sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak. AÖL sınav sonuçları ile yapılan değerlendirme sonrası AÖL giriş ekranı üzerinden ilan edilecek. Ancak sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önce AÖL 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dönemim bilgileri baz alındığında AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.br>
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.