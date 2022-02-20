AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB 2022 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri belli oldu

MEB'DEN ÜCRET MUAFİYETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL ücret muafiyeti hakkında açıklama yaptı. AÖL'ün internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönem sınavları için ücret muafiyeti olan öğrencilerin ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip lisesinde kayıtlı öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yaptırmak isteyenlerin bu işlemleri 15 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.