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AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB 2022 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri belli oldu

#AÖL#Meb#Açık Öğretim Lisesi

AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile belli oldu. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından2022 2. Dönem AÖL sınav tarihleri ilan edildi. Yayınlanan duyuruya göre AÖL sınavları online (çevrim içi) olarak gerçekleşecek. Ders seçimi ve kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, 2022 AÖL 2. Dönem sınavlarına mart ayında katılım sağlayacaklar. Gözler şimdi sınav takviminde. Peki, AÖL sınavları ne zaman hangi tarihte yapılacak? İşte, 2021-2022 MEB açık lise 2. Dönem sınav tarihleri.

1/5AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak MEB 2022 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri belli oldu

AÖL sınavları ne zaman sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Açık Lise öğrencilerini yakından ilgilendiren 2022 AÖL sınav tarihleri yıllık sınav takvimiyle belirlendi. Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem sınavları takvim bilgisine göre 1-10 Mart arasında gerçekleşecek. Öğrenciler AÖL sınavlarına AÖL giriş ekranı üzerinden katılım sağlayacaklar.

2/5AÖL SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVLARI 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) olarak yapılacaktır."

3/5AÖL SINAV TAKVİMİ

AÖL SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

4/5MEBDEN ÜCRET MUAFİYETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

MEB'DEN ÜCRET MUAFİYETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL ücret muafiyeti hakkında açıklama yaptı. AÖL'ün internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönem sınavları için ücret muafiyeti olan öğrencilerin ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip lisesinde kayıtlı öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yaptırmak isteyenlerin bu işlemleri 15 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

5/5AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak MEB 2022 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri belli oldu

Not: Cezaevi öğrencileri 2020/3 ve 2021/1 dönem sınavlarını olamadıklarından dolayı 2021/2 kayıt yenilemeleri Bakanlıkça engellettirilmiştir. 11 Şubat 2022 tarihinden sonra cezaevinden, tahliye, denetimli serbestlik veya hastalık izni sebebi ile dışarı çıkarak 2021/2 dönemi kayıt yenileme için Halk Eğitimi Merkezlerine giden öğrencilerin tahliye, denetimli serbestlik veya hastalı izin belgeleri mahkeme kararı kısmına taradıktan sonra Açık Öğreti Lisesi mail adresine öğrenci bilgilerinin mail atılması gerekmektedir.

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#AÖL#Meb#Açık Öğretim Lisesi