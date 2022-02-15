AÖL sınavları ne zaman 2022? 2. Dönem Açık lise sınavları yüz yüze mi? 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin-Scholz görüşmesi başladı Yine aynı masaPutin-Scholz görüşmesi başladı! Yine aynı masa#Olaf Scholz
Galatasaraya Luis Campostan kötü haber Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...Galatasaray'a Luis Campos'tan kötü haber! Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...#Luis Campos
Sigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı Hakan Aysalın cezası belli olduSigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Hakan Aysal'ın cezası belli oldu#Semra Aysal
Vakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötüVakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötü!#Koronavirüs
Scholz ve Putinden önemli açıklamalarScholz ve Putin'den önemli açıklamalar#Olaf Scholz
NATO açıklaması sonra hava bir anda değişti Saldırı için saat verdilerNATO açıklaması sonra hava bir anda değişti! Saldırı için saat verdiler#Rusya
Arif Şentürk hayatını kaybettiArif Şentürk hayatını kaybetti#Arif Şentürk
Erdoğana BAEde mehteran sürpriziErdoğan'a BAE'de mehteran sürprizi! #Cumhurbaşkanı
Tacizci müdür tutuklandı Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeliTacizci müdür tutuklandı! Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeli#Taciz
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...#Kripto Para Piyasaları
Vahşetin bahanesi yine aynı Hamile kadının canına kıyıp teslim olduVahşetin bahanesi yine aynı! Hamile kadının canına kıyıp teslim oldu#Cinayet
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Uyuyan tapu sistemi... Hemen e-devlete girip önlem alın'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın#Istanbul
Ozan Güvenin şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardıOzan Güven'in şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardı#Ozan Güven
Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdiBeklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi#Prens Harry
HABERLERGündem Haberleri

AÖL sınavları ne zaman 2022? 2. Dönem Açık lise sınavları yüz yüze mi? 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri

#AÖL#Sınav#Milli Eğitim Bakanlığı

AÖL sınav tarihleri, kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2022 2. Dönem AÖL sınav tarihleri yayınlandı. Lise eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler, 18 Şubat 2022 tarihine kadar ders seçme işlemlerini gerçekleştirecekler. Ders seçimi ve kayıt işlemlerini yapanlar, 2022 AÖL 2. Dönem sınavlarına mart ayında katılım sağlayacaklar. AÖL sınavlarının yüz yüze mi ya da online mi olacağı sınav tarihlerinin açıklanması ile gündeme geldi. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte, 2021-2022 MEB açık lise 2. dönem sınav tarihlerinin ayrıntıları.

1/5AÖL sınavları ne zaman 2022 2. Dönem Açık lise sınavları yüz yüze mi 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip edilirken beklenen açıklama geldi. MEB'den yapılan açıklamada AÖL 2. dönem sınavlarının tarihi ve uygulanış şekli açıklandı. Yayınlanan duyuruya göre AÖL sınavları çevrim içi (online) gerçekleşecek. 1-10 Mart arasında gerçekleşecek olan açık lise sınavları AÖL giriş ekranı yapıldıktan sonra başlayacak.

2/5AÖL SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVLARI 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) olarak yapılacaktır."

3/5AÖL SINAV TAKVİMİ

AÖL SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

4/5MEBDEN ÜCRET MUAFİYETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

MEB'DEN ÜCRET MUAFİYETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL ücret muafiyeti hakkında açıklama yaptı. AÖL'ün internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönem sınavları için ücret muafiyeti olan öğrencilerin ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip lisesinde kayıtlı öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yaptırmak isteyenlerin bu işlemleri 15 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

5/5AÖL sınavları ne zaman 2022 2. Dönem Açık lise sınavları yüz yüze mi 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri

Not: Cezaevi öğrencileri 2020/3 ve 2021/1 dönem sınavlarını olamadıklarından dolayı 2021/2 kayıt yenilemeleri Bakanlıkça engellettirilmiştir. 11 Şubat 2022 tarihinden sonra cezaevinden, tahliye, denetimli serbestlik veya hastalık izni sebebi ile dışarı çıkarak 2021/2 dönemi kayıt yenileme için Halk Eğitimi Merkezlerine giden öğrencilerin tahliye, denetimli serbestlik veya hastalı izin belgeleri mahkeme kararı kısmına taradıktan sonra Açık Öğreti Lisesi mail adresine öğrenci bilgilerinin mail atılması gerekmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AÖL#Sınav#Milli Eğitim Bakanlığı