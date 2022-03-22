AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranında olacak! Online AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

AÖL sonuçları sorgulama ekranı için öğrencilerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılan Açık Öğretim Lisesi sınavları tamamlandı. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. AÖL sınav sonuçları öğrenci girişi ekranı ile T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli olmazken, 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Yapılan açıklamada sınavların Mart ve 10 Mart tarihleri aralığında yapılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının 10 gün içinde erişime açılması bekleniyor.
Açık lise sınav sonuçları "aol.meb.gov.tr" internet adresinden yayınlanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
MEB AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın sınavın başlamasından itibaren başlayarak, sınav bittikten sonra 5 takvim günü içinde (1 Mart-15 Mart arası); sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve 4 Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Online sınavla ilgili itirazlar, sadece online sınav itiraz modülü üzerinden yapılacaktır. Telefon, dilekçe, mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Sınav soruları/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili ÖDSGM tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise BİGM tarafından sonuçlandırılarak ÖDSGM'ye bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.