AÖL 1. dönem sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak? MEB'den açık lise sınavları için duyuru
AÖL sınav tarihlerini yayınlayan Milli Eğitim Bakanlığı, bu dönem söz konusu sınavların online (çevrim içi) yapılacağını bildirdi. Açık öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarına hazırlanan binlerce öğrenci, hazırlıklarına başlarken bir yandan da sınav tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz yıl koronavirüsü nedeniyle uzaktan yapılan AÖL sınavları bu sene de aynı sistemle aralık ayında gerçekleşecek. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sınavlar öncesi 30 Kasım'a kadar da ders seçimi yapılacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte, 2021 AÖL 1. dönem sınavları ile ilgili bilgiler.
AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı MEB'in yayınladığı duyuru ile netleşti. Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenciyi ilgilendiren AÖL sınavları, online sistemle Açık Öğretim Kurumları internet sitesi üzerinden yapılacak. Takvime göre Açık Öğretim Sınavları 4 Aralık 2021 tarihi saat 09.30'dan, 10 Aralık 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi gerçekleşecek. Öte yandan yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım 2021 tarihleri arasında ders seçimi yapmaları da önem arz edecek.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL sınavları bu yıl online olarak gerçekleşecek. Adaylar, 4 Aralık 09.30 ila 10 Aralık 23.59 tarihleri arasında sınavlara katılım gösterecek. Ancak cezaevinde bulunan mahkumlar için süreç şu şekilde ilerleyecek;
Cezaevlerinde bulunan öğretmenlere özel durum, sınav bölgesi, adres, grup vb. durumları değiştirme yetkileri tekrar açılmış olup; öğretmenlerimizin cezaevinde bulunan, yeni giren, cezaevinden dışarı çıkan, denetimli serbestliğe ayrılan vb. değişiklikleri anlık olarak sisteme işlemeleri gerekmektedir. 2021-1 Dönemi online sınavına özel durumu "tutuklu ve hükümlü" olan cezaevi öğrencilerinin girmeleri sistem tarafından engellenecek.
Cezaevlerinde bulunan öğretmenlere özel durum, sınav bölgesi, adres, grup vb. durumları değiştirme yetkileri tekrar açılmış olup; öğretmenlerimizin cezaevinde bulunan, yeni giren, cezaevinden dışarı çıkan, denetimli serbestliğe ayrılan vb. değişiklikleri anlık olarak sisteme işlemeleri gerekmektedir. 2021-1 Dönemi online sınavına özel durumu "tutuklu ve hükümlü" olan cezaevi öğrencilerinin girmeleri sistem tarafından engellenecek.
Cezaevlerinde olup; 2021-1 Dönemi kayıt yenilemenin son tarihi olan 20.10.2021 tarihinden sonra cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimizin dışarı çıktıklarına dair belgeyle 2021-1 Dönemi sınavına online olarak girmek için Halk Eğitim Merkezlerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. (20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihlerinde dışarıda olduklarından kayıt yenilemelerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaptırmaları gerektiğinden 20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.)
AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2021-1 Dönemi için ders seçim işlemleri 17 -30 Kasım tarihleri arasında tekrar açılacaktır.
Bakanlık makam onayı doğrultusunda 18 yaş ve üzerindeki (03/12/2004 tarihi ve öncesi doğanlar) öğrencilerimizin zorunlu ve alan derslerini dönem şartı olmaksızın seçmesine imkân tanınmıştır.
Yeni düzenleme ile 18 yaş ve üzeri 1. Dönemde olan bir öğrencimiz; 2,3,4,5,6,7 ve 8. dönem ortak derslerini (20 adet dersi geçmemek şartı ile) seçebilecektir.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
Bakanlık makam onayı doğrultusunda 18 yaş ve üzerindeki (03/12/2004 tarihi ve öncesi doğanlar) öğrencilerimizin zorunlu ve alan derslerini dönem şartı olmaksızın seçmesine imkân tanınmıştır.
Yeni düzenleme ile 18 yaş ve üzeri 1. Dönemde olan bir öğrencimiz; 2,3,4,5,6,7 ve 8. dönem ortak derslerini (20 adet dersi geçmemek şartı ile) seçebilecektir.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
Bu durumdaki öğrencilerimiz ders seçerken 35 kredi sınırı olmaksızın en fazla 20 ders seçebilecektir.
Ayrıca Bakanlık makam onayında öğrencilerimizin mevcutta seçtiği derslerden de sınava girebileceği belirtilmiştir.
Bu sebepten dolayı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü öğrencilerimizin daha önce seçtiği derslerde değişiklik yapmayacaktır.Bakanlık makam onayı, 18 yaş ve üzerindeki öğrencilerimizin zorunlu ve alan derslerini dönem şartı olmaksızın seçmesine imkân tanıdığı için öğrencilerimizin mevcuttaki seçtiği derslerini muhakkak kontrol ederek gerekirse tamamını silip yeniden seçmeleri yararına olacaktır.
Ayrıca Bakanlık makam onayında öğrencilerimizin mevcutta seçtiği derslerden de sınava girebileceği belirtilmiştir.
Bu sebepten dolayı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü öğrencilerimizin daha önce seçtiği derslerde değişiklik yapmayacaktır.Bakanlık makam onayı, 18 yaş ve üzerindeki öğrencilerimizin zorunlu ve alan derslerini dönem şartı olmaksızın seçmesine imkân tanıdığı için öğrencilerimizin mevcuttaki seçtiği derslerini muhakkak kontrol ederek gerekirse tamamını silip yeniden seçmeleri yararına olacaktır.
18 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİMİZ AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ TARAFINDAN, KENDİLERİ ADINA OTOMATİK BİR ŞEKİLDE EN UYGUN DERSLERİN SEÇİLMESİNİ İSTİYORLARSA RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DERS SEÇİM EKRANINA GİREREK SADECE KAYDETE BASMALARI GEREKMEKTEDİR. BU ŞEKİLDE KAYDETE BASAN ÖĞRENCİLERİMİZİN, SEÇTİĞİ ÖNCEKİ DERSLER SİLİNEREK TEKRAR DERS ATAMASI YAPILACAKTIR.
Belirtilen tarihlerde derslerini seçmeyen öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü'nün hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Belirtilen tarihlerde derslerini seçmeyen öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü'nün hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.