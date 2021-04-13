Antalya iftar vakti: Antalya’da iftar, akşam ezanı sahur saat kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi

Antalya imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar ilk orucu bugün tutuyorlar. Oruca imsak vakti ile beraber başlandı. Şimdi sıra iftar vaktine geldi. Antalya'da ilk oruç için iftar vakti 19:37 olacak. İşte ramazan boyunca tutulacak olan orucun gün gün iftar ve sahur saatleri



ANTALYA SAHUR VAKTİ VE İFTAR NE ZAMAN?



Antalya'da ilk oruç için iftar vakti 19:37 olacak. 14 Nisan'da tutulacak oruç için ise imsak vakti 04:53 olarak açıklandı. İşte Antalya imsakiyesi...



