Antalya sahur ve iftar vakti: 2020 Antalya İmsakiyesi sahur ve iftar saat kaçta?
Antalya sahur ve iftar saatleri 2020 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan İmsakiyesi içerisinde imsak, iftar ve teravih namazı vakitleri açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Müslümanlar oruçlarına başlayacaklar ve daha sonra iftarlarını yapacaklar. İşte Ankara İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri…
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Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Antalya sahur ve iftar vakti saat kaçta? sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Oruç ibadeti bu yıl da büyük bir coşku ile bekleniyor. Recep ve Şaban aylarının ardından başlayacak olan on bir ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde Müslümanlar oruç tutacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan İmsakiyesi’ne göre iftar ve sahur yapılacak. İşte Antalya iftar ve sahur vakitleri…
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ANTALYA’DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Antalya’da ilk sahur 04:37’de, ilk iftar 19:47’de olacak.
İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.
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İMSAK NEDİR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.