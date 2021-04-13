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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 19:57 | 

Ankara'da yarın sahur saat kaçta? İşte 2021 imsakiyesi ile Ankara sahur saatleri

Ankara sahur saatleri ilk iftar gününü geride bırakan başkentliler tarafından merak konusu oldu. Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2021 ramazan imsakiyesine göre Ankara'da ilk sahur 13 Nisan 04:38'de yapılmıştı. Peki, Ankara'da yarın sahur saat kaçta? İşte 2021 imsakiyesi ile Ankara sahur saatleri...

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1

ilk iftarı geride bırakan vatandaşlar, ikinci günün sahuru için araştırmalara başladı. Bu yılın takvimine göre, ikinci sahur 14 Nisan tarihinde yapılacak. Yurt geneli gibi Ankara'daki vatandaşlar da sahur saati araştırmasına akşam saati itibariyle başladı.ANKARA'DA YARIN SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara'da ilk iftarı 19.31'de yapan vatandaşlar ikinci gün sahuruna ise 04.36'da kalkacaklar.

ANKARA 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2

Gün Tarih ---- İmsak (Sahur)----Sabah----Öğle----İkindi----Akşam (İftar)----Yatsı (Teravih)

1 13.04.2021 04:38 06:07 12:54 16:35 19:31 20:54*

2 14.04.2021 04:36 06:06 12:54 16:35 19:32 20:56

3 15.04.2021 04:34 06:04 12:54 16:36 19:33 20:57

4 16.04.2021 04:33 06:03 12:53 16:36 19:34 20:58

5 17.04.2021 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 21:00

6 18.04.2021 04:29 06:00 12:53 16:37 19:36 21:01

7 19.04.2021 04:27 05:58 12:53 16:37 19:37 21:02

8 20.04.2021 04:25 05:57 12:53 16:37 19:38 21:04

9 21.04.2021 04:23 05:55 12:52 16:37 19:39 21:05

10 22.04.2021 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:07

3

Gün Tarih ---- İmsak (Sahur)----Sabah----Öğle----İkindi----Akşam (İftar)----Yatsı (Teravih)

11 23.04.2021 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08
12 24.04.2021 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09
13 25.04.2021 04:16 05:50 12:52 16:38 19:44 21:11
14 26.04.2021 04:14 05:48 12:51 16:39 19:45 21:12
15 27.04.2021 04:13 05:47 12:51 16:39 19:46 21:14
16 28.04.2021 04:11 05:46 12:51 16:39 19:47 21:15
17 29.04.2021 04:09 05:44 12:51 16:39 19:48 21:16
18 30.04.2021 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:18
19 01.05.2021 04:06 05:42 12:51 16:40 19:50 21:19
20 02.05.2021 04:04 05:41 12:51 16:40 19:51 21:21

4

Gün Tarih ---- İmsak (Sahur)----Sabah----Öğle----İkindi----Akşam (İftar)----Yatsı (Teravih)

21 03.05.2021 04:02 05:39 12:51 16:41 19:52 21:22
22 04.05.2021 04:01 05:38 12:50 16:41 19:53 21:23
23 05.05.2021 03:59 05:37 12:50 16:41 19:54 21:25
24 06.05.2021 03:57 05:36 12:50 16:41 19:55 21:26
25 07.05.2021 03:56 05:35 12:50 16:42 19:56 21:28
26 08.05.2021 03:54 05:34 12:50 16:42 19:57 21:29**
27 09.05.2021 03:52 05:33 12:50 16:42 19:58 21:31
28 10.05.2021 03:51 05:32 12:50 16:42 19:59 21:32
29 11.05.2021 03:49 05:31 12:50 16:43 19:59 21:34
30 12.05.2021 03:48 05:30 12:50 16:43 20:00 21:35


*RAMAZAN BAŞLANGICI
**KADİR GECESİ
***AREFE

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