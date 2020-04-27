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Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 17:38,

Ankara'da iftar saat kaçta? 2020 Ramazan İmsakiyesi: Ankara iftar ve sahur vakitleri

Ankara'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyorlar. Ankara'da iftar bu akşam saat kaçta sorusunun cevabı olarak 2020 ramazan imsakiyesi internette sıklıkla aranan konular arasında. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 imsakiye bilgilerine göre Ankara'da iftar ve sahur saatleri açıklandı. Peki Ankara'da iftar saat kaçta? İşte Ankara sahur ve iftar vakitleri

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Ankaralılar ilk sahur ve iftar heyecanı yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı 2020 Ramazan imsakiyesi ile tüm iller gibi Ankara'daki sahur ve iftar saatlerine de ulaşmak mümkün. Güneş’in her ilde farklı saatlerde doğup batması nedeniyle hem sahur hem de iftar vakti illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, Ankara'da ilk sahur saat kaçta? İşte Ankara'da ilk iftar ve sahur saati... İşte Ankara iftar ve sahur vakitleri

2ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1819:4321:10*
225.04.202004:1619:4421:11
326.04.202004:1419:4521:12
427.04.202004:1219:4621:14
528.04.202004:1019:4721:15
629.04.202004:0919:4821:17
730.04.202004:0719:4921:18
801.05.202004:0519:5021:20
902.05.202004:0419:5121:21
1003.05.202004:0219:5221:22
1104.05.202004:0019:5321:24
1205.05.202003:5919:5421:25
1306.05.202003:5719:5521:27
1407.05.202003:5519:5621:28
1508.05.202003:5419:5721:30
1609.05.202003:5219:5821:31
1710.05.202003:5119:5921:32
1811.05.202003:4920:0021:34
1912.05.202003:4720:0121:35
2013.05.202003:4620:0221:37
2114.05.202003:4420:0321:38
2215.05.202003:4320:0421:40
2316.05.202003:4220:0421:41
2417.05.202003:4020:0521:42
2518.05.202003:3920:0621:44
2619.05.202003:3820:0721:45**
2720.05.202003:3620:0821:46
2821.05.202003:3520:0921:48

3İFTAR DUASI NASIL OKUNUR

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

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