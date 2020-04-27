Ankara'da iftar saat kaçta? 2020 Ramazan İmsakiyesi: Ankara iftar ve sahur vakitleri
Ankara'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyorlar. Ankara'da iftar bu akşam saat kaçta sorusunun cevabı olarak 2020 ramazan imsakiyesi internette sıklıkla aranan konular arasında. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 imsakiye bilgilerine göre Ankara'da iftar ve sahur saatleri açıklandı. Peki Ankara'da iftar saat kaçta? İşte Ankara sahur ve iftar vakitleri
Ankaralılar ilk sahur ve iftar heyecanı yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı 2020 Ramazan imsakiyesi ile tüm iller gibi Ankara'daki sahur ve iftar saatlerine de ulaşmak mümkün. Güneş’in her ilde farklı saatlerde doğup batması nedeniyle hem sahur hem de iftar vakti illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, Ankara'da ilk sahur saat kaçta? İşte Ankara'da ilk iftar ve sahur saati... İşte Ankara iftar ve sahur vakitleri
ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ
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|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:18
|19:43
|21:10*
|2
|25.04.2020
|04:16
|19:44
|21:11
|3
|26.04.2020
|04:14
|19:45
|21:12
|4
|27.04.2020
|04:12
|19:46
|21:14
|5
|28.04.2020
|04:10
|19:47
|21:15
|6
|29.04.2020
|04:09
|19:48
|21:17
|7
|30.04.2020
|04:07
|19:49
|21:18
|8
|01.05.2020
|04:05
|19:50
|21:20
|9
|02.05.2020
|04:04
|19:51
|21:21
|10
|03.05.2020
|04:02
|19:52
|21:22
|11
|04.05.2020
|04:00
|19:53
|21:24
|12
|05.05.2020
|03:59
|19:54
|21:25
|13
|06.05.2020
|03:57
|19:55
|21:27
|14
|07.05.2020
|03:55
|19:56
|21:28
|15
|08.05.2020
|03:54
|19:57
|21:30
|16
|09.05.2020
|03:52
|19:58
|21:31
|17
|10.05.2020
|03:51
|19:59
|21:32
|18
|11.05.2020
|03:49
|20:00
|21:34
|19
|12.05.2020
|03:47
|20:01
|21:35
|20
|13.05.2020
|03:46
|20:02
|21:37
|21
|14.05.2020
|03:44
|20:03
|21:38
|22
|15.05.2020
|03:43
|20:04
|21:40
|23
|16.05.2020
|03:42
|20:04
|21:41
|24
|17.05.2020
|03:40
|20:05
|21:42
|25
|18.05.2020
|03:39
|20:06
|21:44
|26
|19.05.2020
|03:38
|20:07
|21:45**
|27
|20.05.2020
|03:36
|20:08
|21:46
|28
|21.05.2020
|03:35
|20:09
|21:48