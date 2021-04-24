Ankara sahur vakti 2021: Ankara'da sahur saati ezan kaçta okunacak? İşte 24 Nisan Ankara imsak vakitleri
Ankara imsak vakti Diyanet tarafından açıklandı. Ankara sahur saati 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar her yıl ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. 11 ayın sultanı bu sene 13 Nisan’da başladı. Oruç ibadetini yerine getirenler imsak vaktinden iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duruyorlar. Peki, Ankara iftar ve sahur saati kaçta? İşte, 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara sahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi.
Ankara sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruç ibadetlerini idrak edenler sahur hazırlıklarına başlarken Ankara sahur saatine yoğunlaştı. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Müslümanlar oruç tutmaya 13 Nisan tarihinde başladılar. Son oruç ise bayram arefesinde tutulacak. Ankara'da sahur saati 04:18 olarak açıklandı. İşte iftar ve sahur saatleri
ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Ankara sahur vakti 04:18 olacak.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:38
|06:07
|12:54
|16:35
|19:31
|20:54*
|2
|14.04.2021
|04:36
|06:06
|12:54
|16:35
|19:32
|20:56
|3
|15.04.2021
|04:34
|06:04
|12:54
|16:36
|19:33
|20:57
|4
|16.04.2021
|04:33
|06:03
|12:53
|16:36
|19:34
|20:58
|5
|17.04.2021
|04:31
|06:01
|12:53
|16:36
|19:35
|21:00
|6
|18.04.2021
|04:29
|06:00
|12:53
|16:37
|19:36
|21:01
|7
|19.04.2021
|04:27
|05:58
|12:53
|16:37
|19:37
|21:02
|8
|20.04.2021
|04:25
|05:57
|12:53
|16:37
|19:38
|21:04
|9
|21.04.2021
|04:23
|05:55
|12:52
|16:37
|19:39
|21:05
|10
|22.04.2021
|04:22
|05:54
|12:52
|16:38
|19:40
|21:07
|11
|23.04.2021
|04:20
|05:53
|12:52
|16:38
|19:41
|21:08
|12
|24.04.2021
|04:18
|05:51
|12:52
|16:38
|19:42
|21:09
|13
|25.04.2021
|04:16
|05:50
|12:52
|16:38
|19:44
|21:11
|14
|26.04.2021
|04:14
|05:48
|12:51
|16:39
|19:45
|21:12
|15
|27.04.2021
|04:13
|05:47
|12:51
|16:39
|19:46
|21:14
|16
|28.04.2021
|04:11
|05:46
|12:51
|16:39
|19:47
|21:15
|17
|29.04.2021
|04:09
|05:44
|12:51
|16:39
|19:48
|21:16
|18
|30.04.2021
|04:07
|05:43
|12:51
|16:40
|19:49
|21:18
|19
|01.05.2021
|04:06
|05:42
|12:51
|16:40
|19:50
|21:19
|20
|02.05.2021
|04:04
|05:41
|12:51
|16:40
|19:51
|21:21
|21
|03.05.2021
|04:02
|05:39
|12:51
|16:41
|19:52
|21:22
|22
|04.05.2021
|04:01
|05:38
|12:50
|16:41
|19:53
|21:23
|23
|05.05.2021
|03:59
|05:37
|12:50
|16:41
|19:54
|21:25
|24
|06.05.2021
|03:57
|05:36
|12:50
|16:41
|19:55
|21:26
|25
|07.05.2021
|03:56
|05:35
|12:50
|16:42
|19:56
|21:28
|26
|08.05.2021
|03:54
|05:34
|12:50
|16:42
|19:57
|21:29**
|27
|09.05.2021
|03:52
|05:33
|12:50
|16:42
|19:58
|21:31
|28
|10.05.2021
|03:51
|05:32
|12:50
|16:42
|19:59
|21:32
|29
|11.05.2021
|03:49
|05:31
|12:50
|16:43
|19:59
|21:34
|30
|12.05.2021
|03:48
|05:30
|12:50
|16:43
|20:00
|21:35