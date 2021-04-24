Ankara sahur vakti 2021: Ankara'da sahur saati ezan kaçta okunacak? İşte 24 Nisan Ankara imsak vakitleri

Ankara sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruç ibadetlerini idrak edenler sahur hazırlıklarına başlarken Ankara sahur saatine yoğunlaştı. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Müslümanlar oruç tutmaya 13 Nisan tarihinde başladılar. Son oruç ise bayram arefesinde tutulacak. Ankara'da sahur saati 04:18 olarak açıklandı. İşte iftar ve sahur saatleri