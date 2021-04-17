Ankara sahur saati 2021: Ankara'da sahur vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara iftar ve imsak saatleri

Ankara sahur vakti 2021 yılında yoğun ilgi görüyor. Ankara iftar ve sahur saatleri, oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan orucu bu yıl nisan ve mayıs aylarında tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre Müslümanlar bu ibadeti yerine getiriyorlar. İşte Ankara İmsakiyesi



Ankara'da sahur 04:29 olacak.