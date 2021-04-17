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HaberlerGündem HaberleriAnkara sahur saati 2021: Ankara'da sahur vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara iftar ve imsak saatleri
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Haber Giriş: 17 Nisan 2021 - 21:12 | 

Ankara sahur saati 2021: Ankara'da sahur vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara iftar ve imsak saatleri

Ankara sahur vakitleri, Diyanet tarafından açıklandı. Mübarek ramazan ayında oruç ibadetlerini idrak edenler, 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre, oruca niyet edecekler. Müslümanlar 13 Nisan'da farz olan oruç ibadetini yerine getirmeye başladılar. İmsak vaktinden itibaren oruca başlayanlar iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duruyorlar. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta ve ezan ne zaman okunacak? İşte, 18 Nisan Ankara'da iftar ve sahur vakitleri Ramazan İmsakiyesi

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Ankara sahur vakti 2021 yılında yoğun ilgi görüyor. Ankara iftar ve sahur saatleri, oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan orucu bu yıl nisan ve mayıs aylarında tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre Müslümanlar bu ibadeti yerine getiriyorlar. İşte Ankara İmsakiyesi

Ankara'da sahur 04:29 olacak.

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ANKARA İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

4İFTAR DUASININ ANLAMI

İFTAR DUASININ ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

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