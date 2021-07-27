ALES sınavı ve başvuruları ne zaman, hangi tarihte? İşte ALES-2 sınav takvimi
ALES tarihi ve başvuruları için geri sayım devam ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ÖSYM tarafından bu yıl ikinci kez organize edilecek. Binlerce aday ALES başvurularını başvuru kılavuzu bilgileri ışığında ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numaraları ile gerçekleştirecekler. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağlayacağı ALES-2 sınavının başvuru ücreti kılavuzda yer alan bankalara yatırılacak. Peki, ALES sınavı ve başvuruları ne zaman, hangi tarihte? İşte, ALES sınav ve başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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1
ALES sınavı başvuru tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. ALES'in 2021'de yapılacak ikinci etabı binlerce adayın katılımı ile ÖSYM tarafından organize edilecek. ALES sınavı 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları ise 3-11 Ağustos tarihlerinde alınacak. ALES-2 başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından başvuru günü erişime açılacak. Sınav ücreti de kılavuzda paylaşılacak.
2
ALES BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES başvuruları ÖSYM takvimine göre 3 Ağustos'ta başlayıp 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden online olarak alınacak.
Geç başvurular ise 17 Ağustos 2021'de alınacak.
3
Başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ÖSYM'nin internet sitesinde ilan edilecek.
4
ALES NE ZAMAN?
2021-ALES/2 sınavı 19 Eylül'de gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak.
5
KİMLER ALES'E BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.