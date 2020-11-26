ALES sınav giriş yerleri açıklandı! ALES 2020 giriş belgesi alma ekranı
ALES giriş yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2020 yılında da yoğun ilgi gören merkezi sınavlar arasında yer alıyor. Başvurularını yapan adaylar 6 Aralık’ta sınava girecekler. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda ALES giriş belgesinin erişime açıldığı duyuruldu. İşte sorgulama ekranı
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ALES sınav giriş belgesi yoğun ilgi görüyor. 6 Aralık’ta yapılacak olan ALES’e girecek olan adayların heyecanla beklediği açıklama geldi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandığı duyuruldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceler.
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ALES GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım Aralık 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.