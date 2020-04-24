Afyonkarahisar imsakiyesi: 2020 Afyon iftar ve sahur vakti saat kaçta?
Afyonkarahisar iftar varti araştırılıyor. Afyon iftar ve sahur ne zaman? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında Müslümanlar bolca ibadet ediyorlar. Afyon’da ilk imsak 04:31’de yapıldı. Peki iftar saat kaçta yapılacak? İşte Afyon imsakiyesine göre imsak ve sahur vakitleri…
Afyonkarahisar iftar, imsak ve sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Afyonkarahisar iftar saati ve akşam ezanı saat kaçta? sorusu oruç tutan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Müslümanların her yıl coşku ile beklediği ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte Afyon imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri…
AFYON'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Afyon iftar vakti 19:50 olarak açıklandı.
Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
AFYONKARAHİSAR-İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24 Nisan
|04:31
|19:50
|21:15*
|2
|25 Nisan
|04:29
|19:51
|21:16
|3
|26 Nisan
|04:28
|19:52
|21:17
|4
|27 Nisan
|04:26
|19:53
|21:19
|5
|28 Nisan
|04:24
|19:54
|21:20
|6
|29 Nisan
|04:23
|19:55
|21:21
|7
|30 Nisan
|04:21
|19:56
|21:23
|8
|01 Mayıs
|04:19
|19:57
|21:24
|9
|02 Mayıs
|04:18
|19:58
|21:25
|10
|03 Mayıs
|04:16
|19:59
|21:27
|11
|04 Mayıs
|04:15
|20:00
|21:28
|12
|05 Mayıs
|04:13
|20:01
|21:30
|13
|06 Mayıs
|04:11
|20:02
|21:31
|14
|07 Mayıs
|04:10
|20:02
|21:32
|15
|08 Mayıs
|04:08
|20:03
|21:34
|16
|09 Mayıs
|04:07
|20:04
|21:35
|17
|10 Mayıs
|04:05
|20:05
|21:36
|18
|11 Mayıs
|04:04
|20:06
|21:38
|19
|12 Mayıs
|04:03
|20:07
|21:39
|20
|13 Mayıs
|04:01
|20:08
|21:40
|21
|14 Mayıs
|04:00
|20:09
|21:42
|22
|15 Mayıs
|03:58
|20:10
|21:43
|23
|16 Mayıs
|03:57
|20:11
|21:44
|24
|17 Mayıs
|03:56
|20:12
|21:46
|25
|18 Mayıs
|03:55
|20:13
|21:47
|26
|19 Mayıs
|03:53
|20:13
|21:48**
|27
|20 Mayıs
|03:52
|20:14
|21:49
|28
|21 Mayıs
|03:51
|20:15
|21:51
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