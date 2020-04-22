Afyonkarahisar imsakiye 2020 Diyanet! Afyonkarahisar iftar saatleri ve sahur vakitleri 2020
Afyonkarahisar iftar vakti 2020, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Afyonkarahisar imsakiye bilgileri ile iftar ve sahur vakitleri aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. 2020 İftar saati ve sahur vakti Sandıklı, Dinar, Bolvadin başta olmak üzere tüm Aydın ilçelerinde araştırılıyor. Peki, Afyonkarahisar imsakiye bilgilerine göre Afyonkarahisar'da iftar saat kaçta yapılacak ve ilk sahur saat kaçta olacak? İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2020 Afyonkarahisar imsakiye bilgileri ve sahur iftar saati detayları
Afyonkarahisar sahur ve iftar saati bilgileri 2020 imsakiye sayfası aracılığıyla kolayca görüntüleniyor. Afyonkarahisar ilk sahur ve iftar vakti haricinde geriye kalan günler hakkında da bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 Afyonkarahisar iftar ve sahur vakitleri bilgilerini araştırıyor. Peki, Afyonkarahisar'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2020 Ramazan imsakiye bilgileri kapsamında Afyonkarahisar sahur ve iftar saatleri
RAMAZAN 2020 AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24 Nisan
|04:31
|19:50
|21:15*
|2
|25 Nisan
|04:29
|19:51
|21:16
|3
|26 Nisan
|04:28
|19:52
|21:17
|4
|27 Nisan
|04:26
|19:53
|21:19
|5
|28 Nisan
|04:24
|19:54
|21:20
|6
|29 Nisan
|04:23
|19:55
|21:21
|7
|30 Nisan
|04:21
|19:56
|21:23
|8
|01 Mayıs
|04:19
|19:57
|21:24
|9
|02 Mayıs
|04:18
|19:58
|21:25
|10
|03 Mayıs
|04:16
|19:59
|21:27
|11
|04 Mayıs
|04:15
|20:00
|21:28
|12
|05 Mayıs
|04:13
|20:01
|21:30
|13
|06 Mayıs
|04:11
|20:02
|21:31
|14
|07 Mayıs
|04:10
|20:02
|21:32
|15
|08 Mayıs
|04:08
|20:03
|21:34
|16
|09 Mayıs
|04:07
|20:04
|21:35
|17
|10 Mayıs
|04:05
|20:05
|21:36
|18
|11 Mayıs
|04:04
|20:06
|21:38
|19
|12 Mayıs
|04:03
|20:07
|21:39
|20
|13 Mayıs
|04:01
|20:08
|21:40
|21
|14 Mayıs
|04:00
|20:09
|21:42
|22
|15 Mayıs
|03:58
|20:10
|21:43
|23
|16 Mayıs
|03:57
|20:11
|21:44
|24
|17 Mayıs
|03:56
|20:12
|21:46
|25
|18 Mayıs
|03:55
|20:13
|21:47
|26
|19 Mayıs
|03:53
|20:13
|21:48**
|27
|20 Mayıs
|03:52
|20:14
|21:49
|28
|21 Mayıs
|03:51
|20:15
|21:51
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