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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 16:45,

Afyonkarahisar imsakiye 2020 Diyanet! Afyonkarahisar iftar saatleri ve sahur vakitleri 2020

Afyonkarahisar iftar vakti 2020, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Afyonkarahisar imsakiye bilgileri ile iftar ve sahur vakitleri aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. 2020 İftar saati ve sahur vakti Sandıklı, Dinar, Bolvadin başta olmak üzere tüm Aydın ilçelerinde araştırılıyor. Peki, Afyonkarahisar imsakiye bilgilerine göre Afyonkarahisar'da iftar saat kaçta yapılacak ve ilk sahur saat kaçta olacak? İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2020 Afyonkarahisar imsakiye bilgileri ve sahur iftar saati detayları

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Afyonkarahisar sahur ve iftar saati bilgileri 2020 imsakiye sayfası aracılığıyla kolayca görüntüleniyor. Afyonkarahisar ilk sahur ve iftar vakti haricinde geriye kalan günler hakkında da bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 Afyonkarahisar iftar ve sahur vakitleri bilgilerini araştırıyor. Peki, Afyonkarahisar'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2020 Ramazan imsakiye bilgileri kapsamında Afyonkarahisar sahur ve iftar saatleri

RAMAZAN 2020 AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124 Nisan04:3119:5021:15*
225 Nisan04:2919:5121:16
326 Nisan04:2819:5221:17
427 Nisan04:2619:5321:19
528 Nisan04:2419:5421:20
629 Nisan04:2319:5521:21
730 Nisan04:2119:5621:23
801 Mayıs04:1919:5721:24
902 Mayıs04:1819:5821:25
1003 Mayıs04:1619:5921:27
1104 Mayıs04:1520:0021:28
1205 Mayıs04:1320:0121:30
1306 Mayıs04:1120:0221:31
1407 Mayıs04:1020:0221:32
1508 Mayıs04:0820:0321:34
1609 Mayıs04:0720:0421:35
1710 Mayıs04:0520:0521:36
1811 Mayıs04:0420:0621:38
1912 Mayıs04:0320:0721:39
2013 Mayıs04:0120:0821:40
2114 Mayıs04:0020:0921:42
2215 Mayıs03:5820:1021:43
2316 Mayıs03:5720:1121:44
2417 Mayıs03:5620:1221:46
2518 Mayıs03:5520:1321:47
2619 Mayıs03:5320:1321:48**
2720 Mayıs03:5220:1421:49
2821 Mayıs03:5120:1521:51


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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala pide üretiminin durdurulacağı ifadesinin pide satışını kapsamadığı öğrenildi. 2 saat öncesinden tüm üretim duracak ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edecek.

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Yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Müsaade edilmeyecek kalabalıklardan birisi de sıcak pide kuyruğu oldu. Merkez kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ramazan pidelerinin üretimi ve satışı konusunda ince bir detay bulunuyor.

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Genelgeye göre, "Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarının oluşturacağı yoğunluk Covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak” ifadesi yer alıyor.

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Ancak bu ifade pide satışını kapsamıyor. Buradan çıkarılan net sonucun 2 saat öncesinden üretimin durdurulacağı ancak satışın herhangi bir yasak ya da önlem olmadıkça iftar saatine kadar süreceği anlaşılıyor.

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