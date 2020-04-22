Afyonkarahisar imsakiye 2020 Diyanet! Afyonkarahisar iftar saatleri ve sahur vakitleri 2020

Yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Müsaade edilmeyecek kalabalıklardan birisi de sıcak pide kuyruğu oldu. Merkez kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ramazan pidelerinin üretimi ve satışı konusunda ince bir detay bulunuyor.