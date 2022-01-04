Açık öğretim lise kayıtları ne zaman biter? İşte AÖL 2. dönem kayıtlarında son durum

AÖL 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin biteceği tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. İşte, AÖL 2. dönem kayıtlarında son durum...