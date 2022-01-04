Açık öğretim lise kayıtları ne zaman biter? İşte AÖL 2. dönem kayıtlarında son durum
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde eğitimlerine devam eden yüz binlerce öğrenci ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişileri yakından ilgilendiren 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri yakın zaman sonra sona erecek. Peki, açık öğretim lise kayıtları ne zaman biter?
AÖL 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin biteceği tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. İşte, AÖL 2. dönem kayıtlarında son durum...
2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık Pazartesi günü başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL NEREDEN YAPILIR?
2021-2 Dönemi kayıt yenileme işlemleri, ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabilecek.
E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise E OKULDA 1. Dönem bittikten sonra Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra açılacak.
E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise E OKULDA 1. Dönem bittikten sonra Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra açılacak.