Açık Lise sınavları ne zaman? İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri

SINAV TAKVİMİ

AÖL birinci dönem sınavları 4 Aralık tarihinde başlayacak ve 10 Aralık günü saat 23:59’a kadar devam edecek.



Öğrencilerin 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için ders seçim ekranları 17 Kasım’da açıldı ve 30 Kasım 2021 tarihine kadar açık kalacak.



MEB tarafından yapılan açıklamada AÖL sınav giriş belgesinin aralık ayında yayımlanacağı duyuruldu ve tarih verildi.



