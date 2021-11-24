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Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 09:42 | 

Açık Lise sınavları ne zaman? İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri

AÖL 1. dönem sınavları, binlerce açık lise öğrencisinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Aralık ayına yaklaşılması birlikte araştırmalarına hız veren AÖL öğrencileri, 2021-2022 eğitim yılı 1. dönem sınav tarihleri hakkındaki en son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

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Açık lise sınavı olarak da bilinen AÖL sınavlarının 1. dönemi için hareketlilik başladı. Online olarak yapılacağı geçtiğimiz günlerde ilan edilen sınavların, başlangıç tarihi adaylarca sorgulanıyor. İşte, AÖL 1. dönem sınav tarihleri...
2SINAV TAKVİMİ

SINAV TAKVİMİ

AÖL birinci dönem sınavları 4 Aralık tarihinde başlayacak ve 10 Aralık günü saat 23:59’a kadar devam edecek.

Öğrencilerin 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için ders seçim ekranları 17 Kasım’da açıldı ve 30 Kasım 2021 tarihine kadar açık kalacak.

MEB tarafından yapılan açıklamada AÖL sınav giriş belgesinin aralık ayında yayımlanacağı duyuruldu ve tarih verildi.

3AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.

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