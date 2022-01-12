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Gündem
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 15:38 | 

Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler

AÖL 2. dönem sınavları, binlerce açık lise öğrencisinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Yeni yılın gelmesi ile birlikte araştırmalarına hız veren AÖL öğrencileri, 2021-2022 eğitim yılı 2. dönem sınav tarihleri hakkındaki en son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

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2022'nin gelmesi ile birlikte MEB sınavlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık lise sınavı olarak da bilinen AÖL sınavlarının 2. dönemi için hazırlık yapan adaylar, bir yandan da net tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, AÖL 2. dönem sınav tarihlerinde son durum...
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Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem Sınavları, Mart 2022 tarihinde düzenlenecek. Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre e-Sınav olarak yapılacaktır.
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Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)’ denildi.
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