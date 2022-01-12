Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler
AÖL 2. dönem sınavları, binlerce açık lise öğrencisinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Yeni yılın gelmesi ile birlikte araştırmalarına hız veren AÖL öğrencileri, 2021-2022 eğitim yılı 2. dönem sınav tarihleri hakkındaki en son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak?
2022'nin gelmesi ile birlikte MEB sınavlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık lise sınavı olarak da bilinen AÖL sınavlarının 2. dönemi için hazırlık yapan adaylar, bir yandan da net tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, AÖL 2. dönem sınav tarihlerinde son durum...