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Haber Giriş: 26 Nisan 2020 - 11:17,

26 Nisan Ramazan imsakiyesi: iftara ne kadar kaldı? İftar saat kaçta? İşte il il iftar vakti

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte iftar hazırlıkları başladı. Oruç ibadetini Ramazan ayının üçüncü gününde de devam ettiren vatandaşlar, bugünkü iftar vaktini merak ediyor. Oruçlarını açmak için bulundukları ilin akşam ezanı yani iftar saatini öğrenmeye çalışan binlerce Müslüman, 2020 imsakiye takvimini inceliyor. Peki, iftara ne kadar kaldı? İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini derledik. İşte 26 Nisan Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti

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11 ayın sultanı Ramazan'ın üçüncü gününde iftar için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirmek isteyenler, "iftara ne kadar kaldı?" sorusunun yanıtı için 2020 İmsakiyesini inceliyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, imsakiye takvimine göre, sahura kalkıp iftar sofrasına oturacaklar. Sahur ve iftar saatleri 81 ilde değişiklik gösteriyor, bu nedenle 2020 imsakiye takvimini günlük olarak takip etmek önemli. Peki, bugün iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta? İftar sofrası etrafında buluşacak olan binlerce Müslüman, Hürriyet'in özel olarak hazırladığı pratik Ramazan imsakiyesi 2020 aracılığıyla anında illerindeki iftar saatleri konusunda bilgi sahibi olabiliyor. İşte, Diyanet bilgileri çerçevesinde özel olarak hazırlanmış Ramazan İmsakiyesi 2020 ve tüm illerin iftar saatleri bilgisi

2BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre, 26 Nisan tarihinde İstanbul'da iftar saati 20.02, Ankara'da iftar saati 19.45, İzmir iftar saati 20.05, Bursa'da iftar saati 20.00 olarak belirlendi. İşte, Diyanet 2020 imsakiye bilgilerine göre, tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri...
Özel olarak hazırlanan 2020 ramazan imsakiye sayfamızdan bulunduğunuz ili seçerek iftar ve sahur vakitlerini görebilir, sayaç ile iftar saatine ve sahur vaktine ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3Oruç en uzun Sinop en kısa Hatayda tutulacak

Oruç en uzun Sinop en kısa Hatay'da tutulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, 1978'te İstanbul Rü'yeti Hilal Konferansı ve 2016'da Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresinde alınan kararlar neticesinde kameri ay başı hesap ve haritalarının yapıldığını, bunun için astronomik olarak "içtima (toplanma)" ve "rüyet (görme)" olaylarını dikkate aldıklarını vurguladı.
Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultuda bir araya gelmesiyle içtima olayının yaşandığını bildiren Ertem, bu anda dünyanın neresinden bakılırsa bakılsın güneş ışığının kuvveti nedeniyle ayın, hilal şeklinde görülmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Ertem, ayın, dünyanın etrafında dönerken 8 derecelik açıya ulaştığında ilk defa dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmeye başladığını belirterek şöyle devam etti:
"İşte biz, bu anı hesaplıyoruz. Bu ilk defa görülme dünyanın neresinde oluyor, ona göre kameri ay başı haritalarımızı çiziyoruz. Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."

4İlk iftar Hakkaride, son iftar Edirnede

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi.
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de 04.46'da başlayacağını ve son iftarın saat 20.11'de Edirne'de yapılacağını kaydeden Ertem, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.
Ertem, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsakın Muğla'da saat 04.06'da başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de saat 19.21'de, son iftarın ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak."

5Uzmanından iftar ve sahurda beslenme önerileri

Uzmanından iftar ve sahurda beslenme önerileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Sporcu Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Diyetisyen Doç. Dr. Günay Eskici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde olduğu gibi oruç tutarken de bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini söyledi.
Doç. Dr. Eskici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un bulaşmasını önleyen veya tedavi eden herhangi bir yiyecek ya da içecek olmadığını hatırlattı.
Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku uyumanın, bir arada olduğunda, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkati çeken Günay Eskici, bunun için de uzmanların tavsiyelerinin iyi takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Karantinaya bağlı yaşanan can sıkıntısı ve stresin özellikle karbonhidratlı gıdalara duyulan yeme isteğini artırdığını ifade eden Doç. Dr. Eskici, şöyle devam etti:
"Karbonhidratlı gıdaların tüketilmesi ise kişide özellikle iyi ruh hali ile ilişkilendirilen ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin sentezini artırdığından kişi kendini rahatlamış hisseder ancak serotonin seviyesini şeker içeriği yüksek hazır, rafine gıdalarla, hamur işleriyle yükseltmeye çalışmak, hem stres hormonu olarak adlandırılan adrenalinde dalgalanmalara neden olarak stres yanıtını kötüleştirir hem de istenmeyen ağırlık artışlarına neden olur."
Bu nedenle serotonin içeren sağlıklı besinleri tercih etmenin önemine işaret eden Eskici, "Bulgur, nohut, hindi eti, balık, süt ve ürünleri, muz, ananas, erik, ceviz, fındık, kuru meyveler, ıspanak ve yumurta bu besinlerden bazılarıdır. Tatlı isteği, kuru meyveler, taze meyveler ve sıklığına dikkat etmek koşuluyla sütlü tatlılarla giderilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

6Sahur ve iftarda çiğ sebze ve meyve tüketilmeli

"Sahur ve iftarda çiğ sebze ve meyve tüketilmeli"

Kabızlık problemi yaşamamak için sahur ve iftarda çiğ sebze ile meyve yenmesi, haftada 2-3 gün iftarda kuru baklagil ve zeytinyağlı sebze yemeklerinin tüketilmesi tavsiyesinde de bulunan Günay Eskici, şöyle devam etti:
"Protein kalitesi yüksek besin kaynakları olan et, yumurta, süt tüketilmelidir. Protein kalitesi düşük olanlarda ise dengeli yemek karışımları yapılarak protein kalitesi yükseltilmelidir. Oruç tutma açısından riskli olan grupları vurgulamakta da yarar vardır. Bunlar, kalp damar ve yüksek tansiyon hastalığı olup ilaç kullananlar, diyabet hastaları, böbrek yetmezliği olanlar ve diyaliz hastaları, kanser tedavisi görenler, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerdir."

7Oruç tutacaklar mutlaka sahura kalkmalı

"Oruç tutacaklar mutlaka sahura kalkmalı"

Doç. Dr. Eskici, oruç tutacakların mutlaka sahura kalkmaları gerektiğini söyledi.
Sahur menüsünün protein, karbonhidrat ve yağ içeren besinlerden oluşmasını öneren Eskici, "Uzun süreli tokluk sağlamalı, bağırsak hareketliliği için yeterli posa ve lif içermeli, gece uykusuna devam etmeyi zorlaştırmamalı, aşırı yağ ve tuzlu besinler tüketilmemeli, yeterli sıvı içermelidir." ifadelerini kullandı.
Bu süreçte örnek alınabilecek menülerin kişilere göre değişiklik göstereceğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Eskici, "Günlük alınacak besin tüketim miktarlarında, karantina durumu göz önünde bulundurularak, karantinanın yaşantımıza girmediği dönemlerdeki iftarlara nazaran daha az tüketmeye özen gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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