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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 17:06,

2020 imsakiyesi: Malatya'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Malatya iftar ve sahur saatleri

2020 imsakiye takviminin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılmasıyla Malatya'da sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen bölgedeki vatandaşlar, 2020 imsakiyesi ile sahur ve iftar saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Malatya'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Malatya iftar ve sahur saatleri...

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan imsakiye bilgileri ile sahur ve iftar saatleri görüntülenebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi Malatya'da bulunana vatandaşlar, kentlerindeki sahur ve iftar saatlerini günlük olarak takip edebiliyor. Peki, 2020 imsakiyesi: Malatya'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Malatya iftar ve sahur saatleri...

2MALATYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

MALATYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

Gün Tarih İmsak (Sahur) İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)1 24.04.2020 04:01 16:15 19:18 20:42*2 25.04.2020 04:00 16:15 19:19 20:443 26.04.2020 03:58 16:15 19:20 20:454 27.04.2020 03:56 16:15 19:21 20:465 28.04.2020 03:55 16:16 19:22 20:486 29.04.2020 03:53 16:16 19:23 20:497 30.04.2020 03:52 16:16 19:24 20:508 01.05.2020 03:50 16:16 19:25 20:519 02.05.2020 03:48 16:16 19:26 20:5310 03.05.2020 03:47 16:17 19:27 20:5411 04.05.2020 03:45 16:17 19:28 20:5512 05.05.2020 03:44 16:17 19:29 20:5713 06.05.2020 03:42 16:17 19:30 20:5814 07.05.2020 03:41 16:17 19:30 20:5915 08.05.2020 03:39 16:18 19:31 21:0116 09.05.2020 03:38 16:18 19:32 21:0217 10.05.2020 03:36 16:18 19:33 21:0318 11.05.2020 03:35 16:18 19:34 21:0519 12.05.2020 03:33 16:18 19:35 21:0620 13.05.2020 03:32 16:19 19:36 21:0721 14.05.2020 03:31 16:19 19:37 21:0922 15.05.2020 03:29 16:19 19:38 21:1023 16.05.2020 03:28 16:19 19:39 21:1124 17.05.2020 03:27 16:20 19:40 21:1325 18.05.2020 03:26 16:20 19:40 21:1426 19.05.2020 03:24 16:20 19:41 21:15**27 20.05.2020 03:23 16:20 19:42 21:1628 21.05.2020 03:22 16:20 19:43 21:1829 22.05.2020 03:21 16:21 19:44 21:19

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3İlk iftar Hakkaride, son iftar Edirnede

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak, son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.

Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

4Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes evinde teravih namazını kılabilir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes evinde teravih namazını kılabilir

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınamayacağını belirterek, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir;çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Erbaş, 23 Nisan Perşembe akşamı teravih namazının ardından 24 Nisan Cuma günü ilk oruç ile mübarek Ramazan ayına girileceğini hatırlattı. Ramazan ayına koronavirüs salgınının gölgesinde girildiğine dikkat çeken Erbaş,bu yılın ramazan ayının temasını ’Ramazan ve Sorumluluk Bilinci’olarak belirlediklerini söyledi.

’ORUÇ, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ KORUYUP, GÜÇLENDİRİR’

Erbaş, "Bugün bir yanda salgın hastalık, korku, endişe, diğer yanda savaş, açlık, şiddet ve vahşetin kıskacında inleyen insanlık, Allahın varlık ve tabiat için koyduğu ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorundadır. Oruçlarımızı, Rabbimizin rızasına uygun söz, eylem ve tutumlarla bütünleştirelim. Özellikle sağlık nimetinin önem ve anlam kazandığı bugünlerde, oruç ibadetinin bağışıklık sistemimizi koruyup güçlendirdiği bilimsel gerçeğinin de idrakinde olarak sağlığımız için tehdit oluşturan başta sigara olmak üzere bütün zararlı alışkanlıkları terk edip yüce Allahın bize ikram ettiği bu emanete sahip çıkalım. Eğer hakkıyla idrak ve ihya eder; hikmet, nimet ve güzelliklerini iyi değerlendirirsek ramazan ayı; hayatı bir okula, bütün yeryüzünü bir mabede dönüştürecektir" dedi.

’KURAN ÖĞRENME KAMPANYASI’

Erbaş, ramazanın büyük oranda evde geçirileceğinden hareketle, din hizmetlerini bu duruma göre planladıklarını, Diyanet TV aracılığıyla ramazana özel programlar hazırladıklarını bildirdi. Ramazanda Kuran okumayı öğrenmek isteyenlere yönelik bir kampanya başlattıklarını açıklayan Erbaş, "’Kuran Öğreniyorum’programı her gün iki defa televizyonumuzda yayınlanacaktır. Kuran öğrenmek isteyen kardeşlerimizi o saatlerde Diyanet TVye bekliyoruz. Koronavirüs sebebiyle Kuran kurslarımız kapalı olduğu için uzaktan eğitim programları yayınlanmaya devam edecektir"diye konuştu.

’POPÜLİST TAVIRLARDAN UZAK KALINMALI’

Erbaş, Diyanet TVde ayrıca iftar ve sahur programları, 30 farklı hafız tarafından tilavet edilen ’30 Cüz 30 Hafız’adlı mukabele programı, vatandaşların camilerde birlikte ibadet edemediği gerçeğinden hareketle ’Ramazan Sohbetleri’programı, engellilere özel işaret diliyle hazırlanan programlar yayınlanacağının bilgisini paylaştı. Medyada yayınlanacak Ramazan programları konusunda uyarıda bulunan Erbaş, "Ramazanda televizyon, radyo kanallarında ya da sosyal medyada program yapan, konuşan herkesten, toplumumuza doğru bilgi aktarma konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, kaynağı belli olmayan, hayatımıza değer katmayan anlamsız bilgi ve konuları ekrana ve gündeme getirmemelerini; güzel, yapıcı ve birleştirici bir üslup kullanmalarını ve tartışma meydana getirecek, polemik üretecek popülist tavırlardan uzak kalmalarını özellikle istirham ediyorum"dedi.

’12 MİLYONA YAKIN YARDIM YAPILACAK’

Erbaş, ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında yapılacak faaliyetler ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında, geçen yıl 98 ülkede gerçekleştirdiğimiz yurt dışı faaliyetlerimizi, bu yıl 35 ülke ile sınırlandırmak durumunda kaldık. Dolayısıyla, bu yıl Ramazan faaliyetlerimize yurt içinde, ülkemizde ağırlık vereceğiz. Burada da iftar sofraları kurmak yerine; iftar paketleri, gıda paketleri, alışveriş yardım kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu itibarla, 2020 yılı ramazan çalışmalarımız kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarında, 35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız. Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde ise 81 ilimizde 61 bin alışveriş yardım kartı, bayramlık kıyafet, vakfımıza yapılan bağışlarla kesilen adak kurban etlerini dağıtarak 152 bin 500 aileye ulaşmaya gayret edeceğiz. Özetle vakfımız, bu yıl ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 12 milyona yakın yardım yapmış olacak."

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