Uzaktan eğitim alan öğrencilere çok önemli tavsiyeler

Ülkemizde baş gösteren küresel salgın itibariyle öğrencilerimize ve velilerimize birtakım tavsiyelerim olacak. Koronavirüs sürecini tatil olarak düşünmeyip bir süre kendimizin ve sevdiklerimizin sağlıklı bir şekilde atlatması için evlerimizin okul olduğunu unutmamamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, Sevgili Ziya Öğretmenimiz ve binlerce öğretmen sizler için çalışıyor. Değerli, bu ülkenin aydınlık geleceği, ışıkları, pırıl pırıl evlâtları, gösterdiğimiz bu çabalar ile okullarımıza her gün kavuşmamız için bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu süreçte kendimize bir program oluşturmanız, erken uyanmanız, sağlıklı beslenmeniz çok önemli. Çevrimiçi olarak derslerinize internet üzerinden girip dikkatlice dersleri dinleyip, notlarınızı alıp, sonrasında gerekli ödevlerinizi yaptıktan sonra, konularınızla ilgili soru çözümlerinizi yapabilirsiniz. Kalan zamanlarınızda minimum 30 dakikanızı her gün kitap okumaya ayırmayı ihmal etmeyin. Sanatsal aktiviteler yapabilir, evde kullanmadığınız araç ve gereçlerinizi boyayarak, kendi kalemliklerinizi, kitaplıklarınızı oluşturabilirsiniz. Odanız yani şuandaki sınıfınızı ve yaşam alanınızı renklendirmeniz sizlere pozitif etkiler sağlayacaktır.

Başarının sırrı: Zamanı doğru ve verimli kullanmak

Sanatsal aktiviteler beynimizin çalışmasını, görsel algılarımızı geliştirmemizi, okuduğumuzu anlamamızı kuvvetlendirir, görsel olarak ayırt etme becerisi olarak bizlere geri döner. Tüm bunlar sınavda soru kaçırmamada ve okuduğumuzu anlamada da etkilidir. Hem kendimiz birtakım sanatsal ürünler üreterek hem de motivasyonumuzu ve zamanımızı etkili ve faydalı kullanarak öz güvenimizi arttırmış oluyoruz. Öz güveni artan çocuklarımızın başarıya ulaşma imkanı daha fazla oluyor. Özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin kaygılandığını görüyoruz. Değerli öğrenciler, işlenmeyen hiçbir konudan sizlere sınavda soru gelmeyecektir. Sakin olmanızda fayda var, okullarımızı çok özledik, tabii ki orada işlediğimiz derslerin önemi çok daha etkin ve büyük. Kendimize güvenelim, çalışmamızı elden bırakmayalım. Öğretmenlerimize ulaşalım, sorularımızı gönderelim, irtibatta kalalım, bizler sizlerle seve seve bilgilerimizi paylaşmak için buradayız. Ve tabii ki planlı ve yeteri kadar çalışalım. Ders çalışırken dikkatimizi dağıtacak her unsurdan uzak duralım. Çok ders çalışmak, çok zaman ayırmak değildir başarı. Başarının sırrı etkin ve zamanı doğru, verimli kullanmaktan geçer. Planlı ve programlı olmanız sizleri başarıya götürecek en temel anahtardır.



Ebeveynler bu süreçte çocuklarına vakit ayırmalı

Değerli ebeveynler, sizlere de buradan birtakım önerilerde bulunmak istiyorum. Çocuklarımızla vakit geçirelim, kitap okuma saatleri düzenleyelim, resim yapalım, müzik dinleyelim, egzersiz yapalım, film izleyelim, yemek yapalım. Evimiz içerisinde görevler verelim, çocuklarımızı sabırla dinleyelim. Birlikte olmanın gücünden güç alan çocuklarımız için bu muhteşem bir değerdir. Bu zor günlerimizi hep birlikte atlatacağız.