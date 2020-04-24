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Uykudan Önce Rahatlatacak 3 Bitki Çayı
Uyumadan önce tüketeceğiniz bir fincan bitki çayı, rahatlamanıza ve deliksiz kaliteli bir uyku uyumanıza yardımcı olabilir. İşte uyumadan önce rahatlatacak 3 doğal bitki çayı...
PAPATYA ÇAYI
- Papatya çayı sakinleştirici etkisiyle doğal antidepresan olarak adlandırılıyor.
- Strese bağlı uyku problemleriyle savaşıyor.
- Uykusuzluğun önlenmesinde yardımcı oluyor.
- İçeriğindeki alfa bisabolol ve azulene sebebiyle ülser, mide yanması gibi mide rahatsızlıklarına karşı iyi geliyor.
- Papatya çayında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta; papatya çeşitlerinin birçoğu zehirli olduğu için, çayın yapımında kullanılacak kurutulmuş papatyalar güvenilir yerlerden alınmalıdır.
LAVANTA ÇAYI
- Sağlığa birçok faydası olan lavanta çayı, iyi bir uykunun da ilacı.
- Özellikle kronik uykusuzluk çekenler için idealdir.
- Sinirsel hastalıklara ve depresyona karşı da doğal ilaçtır.
- Bağırsak ve midede ortaya çıkan sindirim sistemi bozukluklarına karşı iyileştiricidir.
MELİSA ÇAYI
- Vücutta sakinleştirici etki yaratır.
- Uyku problemlerini en aza indirip rahat bir uyku uyumanıza yardım eder.
- Stresli ve gergin dönemlerinizde rahatlatıcı etkisi vardır.
- Mide rahatsızlıklarına birebirdir.
- Sindirimi hızlandırması sayesinde kilo vermeye de yardımcı oluyor.
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