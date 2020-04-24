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Evdehayat
Haber Giriş: 24.04.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Uykudan Önce Rahatlatacak 3 Bitki Çayı

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Uykudan Önce Rahatlatacak 3 Bitki Çayı
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Uyumadan önce tüketeceğiniz bir fincan bitki çayı, rahatlamanıza ve deliksiz kaliteli bir uyku uyumanıza yardımcı olabilir. İşte uyumadan önce rahatlatacak 3 doğal bitki çayı...

PAPATYA ÇAYI

  • Papatya çayı sakinleştirici etkisiyle doğal antidepresan olarak adlandırılıyor. 
  • Strese bağlı uyku problemleriyle savaşıyor.
  • Uykusuzluğun önlenmesinde yardımcı oluyor.
  • İçeriğindeki alfa bisabolol ve azulene sebebiyle ülser, mide yanması gibi mide rahatsızlıklarına karşı iyi geliyor.
  • Papatya çayında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta; papatya çeşitlerinin birçoğu zehirli olduğu için, çayın yapımında kullanılacak kurutulmuş papatyalar güvenilir yerlerden alınmalıdır.

LAVANTA ÇAYI

  • Sağlığa birçok faydası olan lavanta çayı, iyi bir uykunun da ilacı. 
  • Özellikle kronik uykusuzluk çekenler için idealdir.
  • Sinirsel hastalıklara ve depresyona karşı da doğal ilaçtır. 
  • Bağırsak ve midede ortaya çıkan sindirim sistemi bozukluklarına karşı iyileştiricidir.

MELİSA ÇAYI

  • Vücutta sakinleştirici etki yaratır.
  • Uyku problemlerini en aza indirip rahat bir uyku uyumanıza yardım eder.
  • Stresli ve gergin dönemlerinizde rahatlatıcı etkisi vardır.
  • Mide rahatsızlıklarına birebirdir.
  • Sindirimi hızlandırması sayesinde kilo vermeye de yardımcı oluyor.
Çay 101Çay deyip geçmemek gerek... Çay nasıl demlenir? Çay tadını neler etkiler? Çayın suyu nasıl olmalıdır? Çay demlenmeden önce ne yapılmalıdır? Bu soruların cevapları videomuzda...
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