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Evdehayat
Haber Giriş: 24.03.2020 - 17:33,Son Güncelleme:/

Evdeki malzemelerle evi pırıl pırıl yapmanın 5 yolu

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Evdeki malzemelerle evi pırıl pırıl yapmanın 5 yolu
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Koronavirüs nedeniyle evlerimizde vakit geçirirken en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de hijyen. Özellikle de mutfak ve banyolarda mikrop ve bakterilerden uzak durmak için temizlik son derece önemli.

Hazır market temizleyicileri yerine evinizdeki birkaç basit malzeme ile kendi temizleyicilerinizi hazırlayabilirsiniz. Fırından tıkanmış borulara, klozetten çelik tencerelere kadar birçok kirli yüzeyi temizleyebilirsiniz. İşte evdeki malzemelerle evi pırıl pırıl yapmanın 5 yolu…

1 – LİMON SUYU - KARBONAT

İnatçı lekleri limon suyu ve karbonat ile çıkarabilirsiniz. Limon suyunu lekenin üzerine dökün, yaklaşık 30 dakika bekletin. Sonra karbonat ile güzelce ovalayın.

2- KARBONATLI SU

Karbonatlı su karışımı, fırınlarınızın içinde birikmiş olan yağları temizlemekte çok etkilidir. Fırının içindeki yağların üzerine karbonaatı serpiyoruz. karbonatı serptikten sonra üzerine su sıkıyoruz. Karbonat eridikten sonra bez yardımı ile fırınımızı temizliyoruz.

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3- BEYAZ SİRKE KARBONAT

Beyaz sirke ve karbonat ile klozetini temizleyebilirsin. Klozetin yüzeyine ilk başta karbonatı döküyoruz. Sonra üzerine beyaz sirkemizi döküp temizlemeye başlıyoruz. ilk dakikadan klozetinizin tekrar bembeyaz ve temiz olduğunu göreceksiniz.

4- KARBONAT VE BEYAZ SİRKE

Karbonat ve beyaz sirke ile tıkanmış borularınızı açabileceğinizi biliyor muydunuz? Öncelikle karbonatı tıkanmış boruya dökün sonra üstüne beyaz sirkeyi ekleyin. Döktüğünüz borunun hava almasını engellemek için üstünü kapatın. Karbonat ile sirke tepkimeye girecekler. Yarım saat borunun üstünü açmayın. Yarım saat sonra boruya sıcak su döküp tıkanıklığı açıyoruz.

5- ZEYTİNYAĞI

Evinizdeki paslanmaz çelik yüzeyleri zeytinyağı ile silebilirsiniz.  Araştırmalara göre zeytinyağı ile temizlenen çelik yüzeyler, çizilmelere karşı daha dayanıklı oluyor.

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