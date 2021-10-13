Dijital bankacılıkta yeni marka: ON

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, konuyla ilgili şu şekilde konuştu: “Burgan Bank olarak teknolojik gelişmeleri her zaman yakından takip ederek bankacılık işlemlerinde müşterilerimize değer yaratacak yenilikleri sistemlerimize entegre ediyoruz. Müşterilerimizi merkeze koyarak süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyor, servis modellerimizi uçtan uca dijital olacak şekilde tasarlıyoruz. Yeni markamız ON ile de bankamızın vizyon ve stratejisini müşterilerimize daha etkili bir şekilde yansıtarak dijitaldeki gücümüzü ve başarımızı sürdüreceğiz.”

ON markasıyla birlikte dijital alanda yaptıkları yatırımlara bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Burgan Bank Dijital Bankacılık Grup Başkanı Natur Suntur ise şunları söyledi: “ON ile müşterimize öncelikle kolay, şeffaf, kazançlı ve özgür bir bankacılık sunacağız. ON, ‘Bankacılık işlemlerini senin yaptığının farkındayız ve bunun bilincinde olarak sana hakkını teslim edeceğiz’ vaadi sunan bir dijital banka markası olarak konumlanacak.”