Yüz yüze eğitim için rehberlik etkinlikleri

Rehberlerde, yüz yüze eğitime başlayan okulöncesi ve İlkokul öğrencileriyle, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik 'Sınıf Rehberlik Programı'nın uygulanması sırasında kullanılabilecek örnek etkinlikler yer alıyor. Kademelere göre etkinliklerden bazıları şöyle:

OKULÖNCESİ: ADIM ADIM DUYGULARIM

Bu etkinlik için bir kukla, önceden hazırlanmış resimli çalışma kağıdı ve renkli yapışkanlı kağıtlar gerekiyor. Çalışma kağıdının üzerinde dört soru yer alıyor. Öğretmen kukla aracılığıyla çocuklara bu soruları soruyor. Öğrenciler okula gelmeden ne hissettiğini, evden okula gelene kadar ne hissettiğini, sınıfa geldiğinde ne hissettiğini ve öğretmenini arkadaşlarını tanıyınca ne hissettiğini anlatıyorlar.

BİRİNCİ SINIF: BENİM SEÇİMİM

Bu etkinlikte öğrencilerin günlük yaşamda yaptığı tercihleri açıklamaları isteniyor. Öğrencilere beslenme saatinde ne yiyeceğine, kiminle oynayacağına, hangi kıyafeti giyeceğine kendisinin karar verip vermediği soruluyor. Ardından öğrenciler kendilerine dağıtılan çiçek resminin yapraklarını kendi verdikleri kararları anlatması için farklı renklerle boyuyorlar.

İKİNNCİ SINIF: KURALLAR HAYAT BULSUN

Öğrenciler sınıfta okul ve sınıf kurallarına uyulmadığında ortaya çıkabilecek sonuçları tartışıyor. Kurallar belirlenir ve herkesin görebileceği bir yere asılır. Etkinlikte rol dağıtılarak canlandırma yapması için üç öğrenci seçilir. Bu öğrencilere görevleri anlatılır. Bir öğrenci yüksek sesle şarkı söyler, biri tahtayı karalar bir diğeri de sıraların arasında dolaşır. Ardından bu öğrencilerin davranışlarının ne hissettirdiği sınıfta tartışılır. Öğrencilerden sınıf ve okul kurallarına uyulmadığında yaşanan sorunları gözlemlemeleri ve not etmeleri istenir. Beş günlük gözlem sonunda düşünceler sınıf ile paylaşılır.

ÜÇÜNCÜ SINIF: BENİM OBJEKTİFİMDEN

Bu etkinlikle öğrencilerin okula ve okulun çevresine uyumunu kolaylaştırmak için çalışma yapılır. Öğretmen tarafından fotoğraf makinesi görseliyle, objektif tanıtılır. 'Canlı Fotoğraf' oyunu oynanacağını, okulun öğrencilerin objektifinden görüntüleneceği söylenir. Öğrenciler okul denince akıllarına gelen tüm duygu ve düşüncelerini yazarak okul görselinin içini doldururlar.

DÖRDÜNCÜ SINIF: TEDBİRİMİ ALIRIM KENDİMİ KORURUM

Her grupta dört öğrenci olacak şekilde sınıf gruplara ayrılır. Öğrencilere üzerinde okul ve okul bahçesi, park ve oyun alanları, ev ve evin odaları, trafik görsellerinin yer aldığı bir çalışma kağıdı dağıtılır. Bu görsellerin sol tarafına bu alanda oluşabilecek kişisel güvenlik için riskli ortamlar ve durumlar, sağ tarafta ise alınabilecek önlemler ve yapılması gerekenler yazılır. Bu çalışmalar sınıf panosuna asılır. Öğrencilerin bu durumlara karşı farkındalığının artması sağlanır.

SEKİZİNCİ SINIF: İLGİ VE YETENEKLERİM EL ELE

Öğrencilere küçük not kağıtları dağıtılır. Bu kağıtlardan bazılarına yapmaktan zevk aldıkları, hoşlandıkları etkinlik ya da özellikleri yani ilgilerini, diğerlerine de yapmakta başarılı olduğu ve kendini becerili hissettiği şeyleri yani yeteneklerini yazmaları istenir. Öğrenciler bu notları katlayıp bir kutuya atar. Sonrasında tek tek bu kağıtların çekilmesi sağlanır. Ardından ilgi ve yeteneklerinin farkındalığının öğrencilere ne kazandıracağı tartışılır.

12'NCİ SINIF: ZAMANI PLANLA, BAŞARIYI YAKALA

Bu etkinlikle öğrencinin zamanını ihtiyaçları ve sorumlulukları çerçevesinde planlaması sağlanır. Zamanı planlama üzerine bir hikaye okunur. Ardından zaman planlamanın önemi tartışılır. Tahtaya 'zaman planlama piramidi' asılır. Zamanınızı verimli kullanmak için sizler neler yapıyorsunuz? Zamanı planlamak hayatta sizlere neler sağlar? Planlanmadığında ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? soruları sınıfa yöneltilir ve konu tartışılır.