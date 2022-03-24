‘Yurt dışında başarılı olmayan doktoralı öğrenci yok’

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MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız’ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda Özvar’ın yanı sıra YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme ve bursiyer İrem Karaarslan konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye yükseköğretimiyle akademik kariyer planlaması hakkında öğrencileri bilgilendiren YÖK Başkanı Özvar daha sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Özvar burstan yararlanan 251 öğrencinin 155’inin üniversiteler adına yurt dışına gittiğini belirterek şöyle konuştu “1416 bursu ülkemizin en parlak en saygın burslarından biri. Sizi tebrik ediyorum. Bu bursla ilim yolculuğuna çıkacaksınız. Üniversitelerde misyon farklılaşmasını bütün dünyada görüyoruz. Salgın başlar başlamaz salgınla nasıl mücadele etmemiz gerektiği konusundaki tartışmalarda üniversite hocalarına bilim insanlarına atıf yapıldığını gördük. Bu kurumlara ihtiyacın ne kadar fazla olduğunu hepimiz gözlemledik. Üniversitelere biçilen yeni roller var artık. Ülkenin gelişmesine katkı verecek yeni görevler var. Üniversitelerin, ülkelerin iktisadi kalkınmasında baş rol oynaması bekleniyor. Üniversiteler artık dönüştürücü gücü olan yüksek nitelikli beşerî sermayenin kaynağı. Sizler tam bu değişim sürecinin ortasında mezun oldunuz. Bundan sonra da bu görevleri yerine getirecek hocalar olacaksınız. Ülkenin gelecekteki 10-15 yılı içinde yöneticileri, idarecileri olacaksınız.

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Türkiye’deki lisans eğitimi dünyanın her yerindeki lisans eğitimi ile rekabet eder. Türkiye’nin yurt dışına gönderip de başarılı olmayan doktoralı öğrencisi yok.

‘İLİMDE MUVAFFAKİYET ANCAK ADANMIŞLIKLA MÜMKÜNDÜR’

Hepiniz çok güzel üniversitelere gidiyorsunuz. Lisansüstü eğitimlerinizde başarılı olacaksınız hiç şüphem yok. Lisansüstü eğitime başlamak ilime başlamak gibidir. İlim ancak ona verdiğiniz gayret kadar kendisini size açan bir alan. Ne kadar ilime bilime zaman verirseniz o da size kapılarını açıyor. İlimde muvaffakiyet ancak adanmışlıkla mümkündür. İlime kendini feda etmeden ilim de size kendini açmıyor. Merakınız ne kadar çok ise ve bunun peşinden koşuyorsanız o da sizin peşinden koşuyor. Mesleğe mesainizi harcarsınız ilime ömrünüzü harcarsınız. Bilgiyle hemhal olmak bir varoluş şeklidir. İlimle hemhal olursanız sıfatların önemi kalmaz. Bu iklime ilim cemresi düşecekse bu cemreler sizsiniz. İlim meslek olarak düşünüyorsanız çok sıkıcı ama siz bunu var oluş alarak ele alırsanız dünyada hiçbir şeyin bu kadar iyi hissettirmediğini anlarsınız.

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BİR YABANCI DİLİN YANINA MÜMKÜNSE İKİNCİYİ EKLEYİN

İnsan bilgi ile hemhal olunca kabını beğenmez bu konuda dikkat etmek lazım. Siz büyük bir medeniyetten geliyorsunuz bunu unutmadan sahip olduğunuz bilgiyi ilmi hatırlayacaksınız. Bir yabancı dilin yanına mümkünse ikinciyi ekleyin. İlim nesnel bir şey değildir eğer kendinizi ona adarsanız fark ederdiniz ki o bir haldir. Üniversitelerimiz döndüğünüzde sizi bekliyor olacak. 1416 ile gelen tüm öğrencilerimizi üniversitelerinize yerleştiriyoruz bundan endişe etmeyin. Siz bol ve kaliteli yayın yapın. Yayın hocaların meyvesidir.’

YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme ise yaptığı konuşmada ‘Sizi görmek geleceği görmek. Bu önemli yolda size büyük görevler düşüyor. İlim rütbelerin en alası. İlmin peşinde olacağız. İlim irfan yolunda herkese başarılar diliyorum” dedi.