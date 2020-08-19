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Eğitim
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

YÖK Başkanı Saraç'tan felsefe lisans programları mesajı

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YÖK Başkanı Saraç'tan felsefe lisans programları mesajı
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Korlaelçi ve beraberindeki heyetin YÖK'ü ziyaret ettiğini belirterek, faydalı bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Üniversitelerdeki felsefe eğitiminin desteklenmesi ve tercih edilmesinin teşvik edilerek güçlendirilmesi amacıyla "YÖK Destek Bursları" kapsamına felsefe lisans programlarını da dahil ettiklerini anımsatan Saraç, "Bu yaklaşımımızın felsefe programına yönelik önemli bir farkındalık oluşturmasını bekliyoruz. Felsefe bölümlerini süreç içerisinde başkaca tedbirlerle de güçlendirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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