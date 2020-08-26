YÖK Başkanı Saraç: ‘Doluluk oranları arttı’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Saraç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla ilgili verilere dayalı analiz ve değerlendirmeler sonucunda bir rapor hazırladıklarını duyurdu. Başkan Saraç, raporda Yeni YÖK olarak ilk kez 2018 yılında uygulamaya başlattıkları YKS’nin kurgusundaki sağlamlık ve rasyonel kontenjan planlamasının bu yılki yerleştirme sonuçlarında olumlu sonuçlar ürettiğini belirtti. YÖK Başkanı, şu ifadeleri paylaştı:

“Bu yıl da geçen yıl gibi, Devlet, Vakıf, KKTC üniversitelerimizde, lisans, önlisans, örgün, açıköğretim programlarımızda, bütün başlıklarda ve kategorilerde “doluluk oranları” önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır. 2020 YKS Yerleştirme sonuçları kamuoyu önünde daha önce beyan ettiğimiz hedeflere tam olarak uygunluk göstermektedir. Bizleri gururlandıran bu başarının arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret, tecrübe, liyakat ve ehliyet anlayışı vardır. "Yeni YÖK" artık günlük rutin işlerden ziyade üst düzey planlama ve projelere, yükseköğretim politikalarına yönelmektedir. Bu olumlu tablodan da cesaret alarak inşallah önümüzdeki günlerde yine "kalite" odaklı, yine "cesaretli" ve yine "kararlı" yeni adımlar atacağız. Sıra dışı ve zor şartlar altında bu sınavı gerçekleştiren ÖSYM’nin bütün yetkililerine teşekkür ederim. Öğrencilerimiz için sonuçların hayırlı olmasını diliyorum.”

YÖK AÇIKLADI: DOLULUK ORANI YÜZDE 95’E YAKLAŞTI

Sonuçların açıklanmasının ardından Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, KKTC’deki üniversitelerde, ayrıca lisans, önlisans, örgün ve açıköğretim programlarında doluluk oranları arttı. Üniversitelerde doluluk oranı yüde 95’e yaklaştı. Bu sene olağanüstü şartlarda sınava giren öğrencilerimiz üzerindeki gerginliği azaltmaya yönelik olarak sınav süresini uzatmamızın sonuçlarının olumlu olduğunu düşünüyoruz. 'Sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlayan', başarıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlığı sorgulayan, ezberciliği değil muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran YKS'nin kurgusundaki sağlamlık popülizmden uzak rasyonel planlama ile olumlu sonuç üretmeye devam ediyor. YÖK olarak yaptığımız planlamaların başarılı sonuçlar ürettiğini büyük bir memnuniyetle ifade etmek isteriz. Bu başarılı sonucun arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret ve uzun soluklu çalışma kadar tecrübe birikiminin, liyakat ve ehliyet anlayışının da payı vardır. YÖK artık, başlatmış olduğu yetki devirleri süreci ile günlük rutin işlerden ziyade üst düzey planlama ve projelere, yükseköğretim politikalarına yönelerek, enerjisini bu istikamette harcıyor. Bu olumlu tablodan cesaret alarak YÖK olarak önümüzdeki günlerde kalite ve liyakat odaklı önemli yeni adımlar atacağız."