YKS’nin ilk ayağı TYT geride kaldı... Beklenenin aksine bilgiye dayalı sorular vardı

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Türkiye genelinde, Lefkoşa’da ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de toplam 245 sınav merkezinde düzenlenen TYT, dün saat 10.15 itibarıyla tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı başladı. Adaylar saat 10.00’da kapıların kapanmasından sonra sınav binalarına alınmadı. Yaklaşık 1 milyon kişinin görev aldığı sınavda adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde 20 soru soruldu. Toplam 120 sorunun yer aldığı sınavda süre 165 dakikaydı. Hürriyet Eğitim Servisi muhabirleri TYT’yi İstanbul Üniversitesi, Yeşilköy Anadolu Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nde izledi.

ADAYLAR SALONDA VELİLER DIŞARDA TERLEDİ

İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünün tarihi kapısı önünde kalabalık saat 08:00 itibarıyla artmaya başladı. Saat 09:15 itibarıyla adaylar sınav merkezlerine alınmaya başlandı. Adaylar sınav salonlarına sınava giriş belgeleri ve kimlikleri dışında sadece etiketi sökülmüş su şişeleriyle girebildi. TYT başladıktan sonra sınav merkezlerinin çevresinde gürültü olmaması için veliler güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Sınava girenler soruları çözmeye çalışırken, veliler de 30 dereceye yaklaşan sıcakta çocuklarını beklerken ter döktü.

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YORUM BEKLERKEN BİLGİYİ ÖLÇTÜ

Adayların sınav sonrası yaptıkları ilk yorumlarda genel izlenim; TYT’de geçen senelere göre daha çok ‘bilgi’ ölçen soru olduğu yönündeydi:

Sınav çok zordu özellikle matematik soruları beklediğimden zordu. Türkçe sorularında paragraflar uzundu. Seçenekler birbirine yakındı.Matematik beni zorladı ama geometri basitti. Ancak buna rağmen geometride sinüs ile ilgili bir soruyu yapamadım. Geçen senelerin sorularını çok rahat çözmüştüm. Ama ev ortamındaydım ve üzerimde baskı yoktu. Gerçek sınav farklıymış.

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Sınava ilk girişimdi ve çok heyecanlıydım. Sözelciyim sayılsalda zorlandım tabii. Türkçede paragraf çoktu ve okuduğunu anlama üzerine yoğunlaşmışlardı.Sınav gayet güzeldi. Türkçede şıklar tereddüte düşürdü. Tarih ve coğrafya da zordu çünkü bilgi soruları vardı. 80-90 net çıkarmayı bekliyorum.Soruların geçen birkaç seneye göre daha kolay olduğunu düşünüyorum. Test test bakarsak Türkçe ve matematik basitti. Tarih ve fizik beni zorladı. Tarihte Harzemşahlar ile ilgili bir soru vardı. AYT gibi bilgiye dayalı bir soruydu şaşırdım o yüzden.

Melisa Poyraz: Sınavım güzel geçti ama yanımdaki çocuk silgi bile kullanmadı o biraz canımı sıktı. Sayısalcı olmama rağmen fen beni çok zorladı. Sosyal ve feni zorlaştırıp sözeli basit sormuşlar. TYT’den beklenenin aksine çok bilgi sorusu vardı. Tarih testi tamamen bilgiye dayalıydı.

SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEDİ

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İstanbul Üniversitesi’nde sınava girecek adaylardan Yasin Yücel Kutunsel kapıların kapanmasına saniyeler kala sınav merkezine geldi. Ancak geldiğinde kimliği yanında değildi. Geçerli sayılmayacak olsa da bir umutla kırtasiyeye koşup e-devlet üzerinden kimlik bilgilerinin çıktısını alan Kutunsel tekrar kapıya koştu. Ancak artık kapılar kapanalı 5 dakika olmuştu. “ YKS ’ye ikinci girişim bir yıllık emeğim heba oldu” diyen Yasin şöyle konuştu: “Çapa’da oturuyorum aslında evim çok yakın. Tramvay arızalandığı için sınava ucu ucuna yetiştim ama kapıya geldiğimde hayatımın şokunu yaşadım. Kimliğim yanımda değildi o nedenle içeri almadılar.

FENERBAHÇE SEÇİMLERİ STRESE SOKTU

Diğer yandan Fenerbahçe kongresi nedeniyle Kadıköy’de sıra dışı bir yoğunluk yaşandı. Çocukları Fenerbahçe Ülker Stadyumu çevresindeki okullarda sınava giren bazı veliler “Fenerbahçe’nin seçim toplantısı da hepimizi strese soktu. Kuzenimin oğlu burada beklenen yoğunluk yüzünden sınava 2 saat önce gitti” dedi.

‘GÜNEŞ GÜLÜ’ SORUSU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TYT’nin sona ermesinin ardından adaylar, sosyal medyada sınavda çıkan sorular hakkında konuşmaya başladı. Adayların üzerinde en çok tartıştığı soru Türkçe testinde yer alan ve ‘güneş gülü’ isimli bitkinin bulunduğu paragraf sorusu oldu. Mühendislerin güneş gülü kullanarak robot el yapmasıyla ilgili soruyla ilgili sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: -Güneş gülü sorusunu 10 kez okudum.

-Senin o dallarını kesmez miyim güneş gülü?

-Güneş gülü, ne gıcık bir şeydin öyle?

-Güneş gülü sorusunu 100 kere okumaktan başım çatlıyor.

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OPPENHEIMER SORUSU TERS KÖŞE YAPTI

Kullanıcıların, felsefe testinde yer aldığını belirttikleri ve geçtiğimiz yıl vizyona giren Oppenheimer filmiyle ilgili soru da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaydı. Sosyal medyada soru hakkında yorum yapan adaylar, ‘Alper Gezeravcı’yla ilgili soru bekliyorduk ancak Oppenheimer’ geldi’ şeklinde yorum yaptı.