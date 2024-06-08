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YKS’nin ilk ayağı TYT geride kaldı... Beklenenin aksine bilgiye dayalı sorular vardı

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#YKS’Nin İlk Ayağı TYT Geride Kaldı#ÖSYM#YKS
YKS’nin ilk ayağı TYT geride kaldı... Beklenenin aksine bilgiye dayalı sorular vardı
Beyazıt ŞENBÜKMelike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 15:38

Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT’de adaylar hayallerindeki üniversiteyi kazanabilmek için ter döktü. Kritik dönemeç öncesi sınav salonlarının önünde yine geçmiş yıllardakine benzer manzaralar yaşandı. Kimliğini unuttuğu için sınava giremeyen de vardı, hayallerine son anda yetişen de. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabacı Dil Testi (YDT) ise bugün gerçekleşecek.

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Türkiye genelinde, Lefkoşa’da ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de toplam 245 sınav merkezinde düzenlenen TYT, dün saat 10.15 itibarıyla tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı başladı. Adaylar saat 10.00’da kapıların kapanmasından sonra sınav binalarına alınmadı. Yaklaşık 1 milyon kişinin görev aldığı sınavda adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde 20 soru soruldu. Toplam 120 sorunun yer aldığı sınavda süre 165 dakikaydı. Hürriyet Eğitim Servisi muhabirleri TYT’yi İstanbul Üniversitesi, Yeşilköy Anadolu Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nde izledi.

ADAYLAR SALONDA VELİLER DIŞARDA TERLEDİ
İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünün tarihi kapısı önünde kalabalık saat 08:00 itibarıyla artmaya başladı. Saat 09:15 itibarıyla adaylar sınav merkezlerine alınmaya başlandı. Adaylar sınav salonlarına sınava giriş belgeleri ve kimlikleri dışında sadece etiketi sökülmüş su şişeleriyle girebildi. TYT başladıktan sonra sınav merkezlerinin çevresinde gürültü olmaması için veliler güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Sınava girenler soruları çözmeye çalışırken, veliler de 30 dereceye yaklaşan sıcakta çocuklarını beklerken ter döktü.

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YORUM BEKLERKEN BİLGİYİ ÖLÇTÜ
Adayların sınav sonrası yaptıkları ilk yorumlarda genel izlenim; TYT’de geçen senelere göre daha çok ‘bilgi’ ölçen soru olduğu yönündeydi:

YKS’nin ilk ayağı TYT geride kaldı... Beklenenin aksine bilgiye dayalı sorular vardı
Leyla Yılmaz: Sınav çok zordu özellikle matematik soruları beklediğimden zordu. Türkçe sorularında paragraflar uzundu. Seçenekler birbirine yakındı.
YKS’nin ilk ayağı TYT geride kaldı... Beklenenin aksine bilgiye dayalı sorular vardı
Eren Kısa: Matematik beni zorladı ama geometri basitti. Ancak buna rağmen geometride sinüs ile ilgili bir soruyu yapamadım. Geçen senelerin sorularını çok rahat çözmüştüm. Ama ev ortamındaydım ve üzerimde baskı yoktu. Gerçek sınav farklıymış.

YKS’nin ilk ayağı TYT geride kaldı... Beklenenin aksine bilgiye dayalı sorular vardı
Sena Bayraktar: Sınava ilk girişimdi ve çok heyecanlıydım. Sözelciyim sayılsalda zorlandım tabii. Türkçede paragraf çoktu ve okuduğunu anlama üzerine yoğunlaşmışlardı.
YKS’nin ilk ayağı TYT geride kaldı... Beklenenin aksine bilgiye dayalı sorular vardı
Güneş Circi: Sınav gayet güzeldi. Türkçede şıklar tereddüte düşürdü. Tarih ve coğrafya da zordu çünkü bilgi soruları vardı. 80-90 net çıkarmayı bekliyorum.
YKS’nin ilk ayağı TYT geride kaldı... Beklenenin aksine bilgiye dayalı sorular vardı
Elif Özsaraç: Soruların geçen birkaç seneye göre daha kolay olduğunu düşünüyorum. Test test bakarsak Türkçe ve matematik basitti. Tarih ve fizik beni zorladı. Tarihte Harzemşahlar ile ilgili bir soru vardı. AYT gibi bilgiye dayalı bir soruydu şaşırdım o yüzden.

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Melisa Poyraz: Sınavım güzel geçti ama yanımdaki çocuk silgi bile kullanmadı o biraz canımı sıktı. Sayısalcı olmama rağmen fen beni çok zorladı. Sosyal ve feni zorlaştırıp sözeli basit sormuşlar. TYT’den beklenenin aksine çok bilgi sorusu vardı. Tarih testi tamamen bilgiye dayalıydı.

YKS’nin ilk ayağı TYT geride kaldı... Beklenenin aksine bilgiye dayalı sorular vardı
SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEDİ
İstanbul Üniversitesi’nde sınava girecek adaylardan Yasin Yücel Kutunsel kapıların kapanmasına saniyeler kala sınav merkezine geldi. Ancak geldiğinde kimliği yanında değildi. Geçerli sayılmayacak olsa da bir umutla kırtasiyeye koşup e-devlet üzerinden kimlik bilgilerinin çıktısını alan Kutunsel tekrar kapıya koştu. Ancak artık kapılar kapanalı 5 dakika olmuştu. “YKS’ye ikinci girişim bir yıllık emeğim heba oldu” diyen Yasin şöyle konuştu: “Çapa’da oturuyorum aslında evim çok yakın. Tramvay arızalandığı için sınava ucu ucuna yetiştim ama kapıya geldiğimde hayatımın şokunu yaşadım. Kimliğim yanımda değildi o nedenle içeri almadılar.

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FENERBAHÇE SEÇİMLERİ STRESE SOKTU
Diğer yandan Fenerbahçe kongresi nedeniyle Kadıköy’de sıra dışı bir yoğunluk yaşandı. Çocukları Fenerbahçe Ülker Stadyumu çevresindeki okullarda sınava giren bazı veliler “Fenerbahçe’nin seçim toplantısı da hepimizi strese soktu. Kuzenimin oğlu burada beklenen yoğunluk yüzünden sınava 2 saat önce gitti” dedi.

‘GÜNEŞ GÜLÜ’ SORUSU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
TYT’nin sona ermesinin ardından adaylar, sosyal medyada sınavda çıkan sorular hakkında konuşmaya başladı. Adayların üzerinde en çok tartıştığı soru Türkçe testinde yer alan ve ‘güneş gülü’ isimli bitkinin bulunduğu paragraf sorusu oldu. Mühendislerin güneş gülü kullanarak robot el yapmasıyla ilgili soruyla ilgili sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: -Güneş gülü sorusunu 10 kez okudum.
-Senin o dallarını kesmez miyim güneş gülü?
-Güneş gülü, ne gıcık bir şeydin öyle?
-Güneş gülü sorusunu 100 kere okumaktan başım çatlıyor.

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OPPENHEIMER SORUSU TERS KÖŞE YAPTI
Kullanıcıların, felsefe testinde yer aldığını belirttikleri ve geçtiğimiz yıl vizyona giren Oppenheimer filmiyle ilgili soru da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaydı. Sosyal medyada soru hakkında yorum yapan adaylar, ‘Alper Gezeravcı’yla ilgili soru bekliyorduk ancak Oppenheimer’ geldi’ şeklinde yorum yaptı.

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#YKS’Nin İlk Ayağı TYT Geride Kaldı#ÖSYM#YKS

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