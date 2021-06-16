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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 16.06.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

YKS sınav hazırlıkları tamam

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YKS sınav hazırlıkları tamam

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 2021-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısının yapıldığını duyurdu.

Aygün, “Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla 2021-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda uygulayacağımız 2021-YKS için sınav güvenliği hazırlıklarını ve sınavların Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan ve alınması planlanan önlemleri görüştük” dedi.

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