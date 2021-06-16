YKS sınav hazırlıkları tamam

Aygün, “Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla 2021-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda uygulayacağımız 2021-YKS için sınav güvenliği hazırlıklarını ve sınavların Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan ve alınması planlanan önlemleri görüştük” dedi.