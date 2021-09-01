YKS şampiyonları nereye yerleşti?

2021 YKS’de 6 farklı ilden 8 öğrenci 500 tam puan alarak şampiyon olmuştu. Sayısal ve Sözel birincileri Adana’dan Eşit Ağırlık birincisi Konya’dan, Yabancı Dil Testi birincileri ise Balıkesir, Konya ve İstanbul’dan çıkmıştı. Sınav sonuçları açıklandığında hedefledikleri bölümleri ve duygularını Hürriyet’le paylaşan şampiyonlara nereleri kazandıklarını sorduk:

ŞAMPİYONLARIN TERCİHLERİ

HAYALİME KAVUŞTUM

Ali Eren Çakıcılı (TYT Sayısal Birincisi): Hayalimdeki bölüm olan Bilgisayar Mühendisliği’ne yerleştim, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuyacağım. Puanım zaten belliydi bu yüzden şaşırdım diyemem ama tabi ki çok mutluyum. Üniversiteler yüz yüze başlayacağı için ayrıca mutluyum. Gece gündüz çalışıp hedeflediğim üniversiteyi kazandıktan sonra kampüsü görmemek üzücü olurdu. İstanbul’a daha önce geldim ama yaşamak başka olacak. Zor bir şehir olduğunu tahmin etsem de beni çok güzel şeylerin beklediğine eminim.

DOKTOR OLACAK

Mustafa Aytekin (YDT Almanca Birincisi): Ben Yabancı Dil Testi’nde 1’inci olmuştum ancak tercihimi sayısal alandan yaptım. Çocukluğumdan beri doktor olmak istediğim için tercih listeme hep Tıp yazdım ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleştim. Dediğim gibi zaten hedeflediğim bir bölümdü ancak pandemi süreci, doktor olmak için beni daha da motive etti. Ben de ilerde halk sağlığına kendini adayan bir doktor, topluma faydalı bir bilim insanı olmak istiyorum. Tam burslu kazandığım için üniversitenin yurdunda kalma imkanına da sahip oldum. Balıkesir’den İstanbul’a taşınmak beni çok heyecanlandırıyor çünkü İstanbul çok hareketli bir şehir.

ARTIK RESMEN BOĞAZİÇİLİYİM

Melike Demirbağ (YKS Eşit Ağırlık Birincisi): Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandım. Her ne kadar beklediğim bir sonuç olsa da artık resmen Boğaziçili olmak çok heyecan verici. Emeğinin karşılığını almış olmak çok iyi hissettiriyor. Konya’da eğitim gördüm üniversite hayatım İstanbul’da geçeceği için ayrıca mutluyum. Çünkü gerek büyük bir şehrin tanıdığı imkanlar gerekse kazandığım üniversitenin gelenekleri bana entelektüel açıdan çok şey katacak. Üniversite benim için akademik birikimin yanında ortaöğretimden farklı bir vizyon demek. Üniversite eğitimim boyunca yut dışı imkanları ve kültürel faaliyetlerle kendimi geliştireceğime inanıyorum. Sonuçlar umarım sınava giren tüm arkadaşlarımın gönlünce olmuştur.

YENİDEN SINAVA GİRDİ, BİRİNCİ OLDU

2020 YKS’de 90’ıncı olarak Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tercih eden Hasan Mert 2021 YKS’ye girerek sözel alanda 1’inci oldu. Yeniden tercih yaparak Medipol Üniversitesi Sağlık Yöneticiliği bölümüne yerleşen Hasan Mert, ileride hastanelerde yönetici olarak çalışmak istiyor.