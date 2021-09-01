YKS yerleştirme sonuçları açıklandı... ‘Adayların %86’sı yerleşti’

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “2021-YKS’de tercih yapan adayların yüzde 85.80’i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52.02’si ilk üç tercihinden birine girdi. Yüzde 27.52’si 1’inci, yüzde 14.41’i 2’nci tercihine yerleşti” dedi. Elektronik kayıtlar 4-8 Eylül, üniversite kayıtları 6-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

BU YILA ÖZEL EK YERLEŞTİRME

Aygün, bu yıl iki ek yerleştirme yapılacağını da şu sözlerle aktardı: “2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki ek yerleştirme yapılacak. 1’inci ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel ikinci bir ek yerleştirme uygulanacak.”

DEVLETTE BOŞ KONTENJANLAR

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal da bu yıl 195 bin 304 boş kontenjan kaldığını söyledi: “Bu boş kontenjanın 120 bin 161’i dört yıllık programlarda, 75 bin 137’si ise 2 yıllık programlarda yer alıyor. Kontenjan boşluğunun genel çoğunluğu devlet üniversitelerinde.

ŞAMPİYONLARIN TERCİHLERİ

HAYALİME KAVUŞTUM

Ali Eren Çakıcılı (TYT Sayısal Birincisi): Hayalimdeki bölüm olan bilgisayar mühendisliğine yerleştim, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuyacağım. Puanım zaten belliydi bu yüzden şaşırdım diyemem ama tabii ki çok mutluyum. Üniversiteler yüz yüze başlayacağı için ayrıca mutluyum. Gece gündüz çalışıp hedeflediğim üniversiteyi kazandıktan sonra kampüsü görmemek üzücü olurdu. İstanbul’a daha önce de geldim ama yaşamak başka olacak.

DOKTOR OLACAK

Mustafa Aytekin (YDT Almanca Birincisi): Ben Yabancı Dil Testi’nde 1’inci olmuştum ancak tercihimi sayısal alandan yaptım. Çocukluğumdan beri doktor olmak istediğim için tercih listeme hep tıp yazdım ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne tam burslu yerleştim. Zaten hedeflediğim bir bölümdü ancak pandemi süreci, doktor olmak için beni daha da motive etti. Ben de ileride halk sağlığına kendini adayan bir doktor, topluma faydalı bir biliminsanı olmak istiyorum.

ARTIK RESMEN BOĞAZİÇİLİYİM

Melike Demirbağ (YKS Eşit Ağırlık Birincisi): Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandım. Her ne kadar beklediğim bir sonuç olsa da artık resmen Boğaziçili olmak çok heyecan verici. Emeğinin karşılığını almış olmak çok iyi hissettiriyor. Konya’da eğitim gördüm, üniversite hayatım İstanbul’da geçeceği için ayrıca mutluyum.