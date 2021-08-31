YKS tercih sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün YKS tercih sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aygün'ün paylaşımı şöyle:

5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler

Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/nuz8Hfwb5p — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 31, 2021

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 26-27 tarihlerinde düzenlenen, 5-20 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemleri alınan YKS sonrası adaylar, yerleştikleri üniversiteyi ÖSYM'nin ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (osym.gov.tr) internet adresi üzerinden T.C Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık'a kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini öğrenen adaylar için YKS ek tercih işlemleri başlayacak. Açıkta kalan adaylara, boş kalan kontenjanlara yerleşme hakkı doğacak ancak ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.