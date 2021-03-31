YDS başvuruları başladı

KPSS tercih sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. KKPSS 2021/4 tercihleri mar ayında alınmıştı. Adaylar, sonuçları 31 Mart 2021 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabiliyorlar.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8 Mayıs’ta Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında e-YDS 2021-4 sınavını gerçekleştirecek. 180 dakika sürecek olan sınava saat 13.30’dan sonra adaylar alınmayacak.

Sınava başvuru süreci, 31 Mart – 29 Nisan tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 31 Mart 2021 tarihinde https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapacak. Sınava başvuracak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. SINAV KONTENJANI 4016 Sınava alınacak aday sayısı, sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacak. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak. DENEME E-SINAV

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağı için, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla deneme e-sınavı hazırlandı. Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2021 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler. BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN DENEME SINAVINA GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

False