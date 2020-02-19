YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 12 Nisan'da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için başvurular 19-26 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden gerçekleştirebilecek. 2020-YDS/1 için geç başvuru günü de 10 Mart olarak belirlendi.

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