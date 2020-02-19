YDS başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 12 Nisan'da yapılacak olan YDS için başvurular başladı. Adaylar, 26 Şubat'a kadar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 12 Nisan'da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için başvurular 19-26 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden gerçekleştirebilecek. 2020-YDS/1 için geç başvuru günü de 10 Mart olarak belirlendi.
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