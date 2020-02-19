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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.02.2020 - 12:57,Son Güncelleme:/

YDS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 12 Nisan'da yapılacak olan YDS için başvurular başladı. Adaylar, 26 Şubat'a kadar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapabilecek.

YDS başvuruları başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 12 Nisan'da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için başvurular 19-26 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden gerçekleştirebilecek. 2020-YDS/1 için geç başvuru günü de 10 Mart olarak belirlendi.

2020-YDS KILAVUZU İÇİN TIKAYIN

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