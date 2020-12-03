‘Yarınım Kız Kardeşim’ projesi başlıyor

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla Coca-Cola Türkiye tarafından 2015’ten bu yana Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen ‘Kız Kardeşim’ projesinin, ortaokul ve lise öğretmenlerine ulaşması amacıyla Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından tasarlanan ‘Yarınım Kız Kardeşim’ eğitimleri başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm ortaokul ve lise öğretmenlerine açık olan programa ilk fazda Adana, Ağrı, Amasya, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Uşak’taki öğretmenler katılabilecek. Bu programla öğretmenlerin gelişim odaklı düşünme, yılmazlık, ön yargı, kalıp yargı, işbirliği, siber zorbalık, teknoloji ve eğitim konularında bilgi, beceri ve tutumlarında farkındalık yaratmayı hedefleyen ÖRAV, programı uzaktan eğitim platformu e-Kampüs üzerinden sürdürecek. Toplam altı güne yayılan program boyunca öğretmenler, asenkron eğitim içeriklerini kendi planlamalarına uygun şekilde çalışabilme ve programın senkron modüllerinde kazanımlarını ÖRAV eğitimcileriyle etkileşimli olarak pekiştirme imkânı bulabilecek.

ÖRAV, projenin okullarda yaygınlaştırılmasıyla öğretmenleri aracılığıyla öğrencilerin de kendi potansiyellerini tanımasını, toplumsal farklılıklarla barış içinde birlikte yaşamanın mümkün olabileceğini görmesini, işbirliği yapmanın bireysel ve toplumsal faydalarının neler olabileceğini kavramasını ve teknoloji okuryazarlığının yaşamsal önemi ile ilgili bilgi, tutum ve beceri kazanmasını da hedefliyor.

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