Yabancı dile eğlenceli destek

Öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü yabancı dil eğitimi niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma alanlarından oluşan 4 temel dil becerisinde desteklenmesi amacıyla yeni ve eğlenceli İngilizce etkinlik kılavuzları hazırlandı.

“Communicative Supplementary Materials for English Language Teachers and Students” isimli kitaplar, alanında uzman danışman akademisyenlerin rehberliğinde İngilizce öğretmenleri tarafından ilkokul 2. sınıftan 8. sınıfa kadar her sınıf seviyesinde ayrı ayrı oluşturuldu. Kılavuzlarda, toplamda 70 fasikül, 1642 sayfa olarak hazırlanan 7 kitapla birlikte dinleme metinlerini içeren ses dosyaları da yer alıyor.

Özellikle Kovid-19 salgın sürecinde yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerini destekleyerek yabancı dil eğitiminde verimliliği artırabilmek amacıyla hazırlanan etkinlik kılavuzları EBA’da http://tegmmateryal.eba.gov.tr sayfasında ilgili sınıf düzeylerinin İngilizce dersi sekmesinin altında yerini aldı.

EBA platformunda paylaşılan etkinlik kılavuzu hakkında bilgi veren Bakan Selçuk şu açıklamayı yaptı:

“Çocuklarımızı 21. yüzyıl becerilerine hazırlamak, onlara dilin hayatın bir parçası olduğunu benimseterek iletişim kurmalarına destek olmayı amaçlıyoruz. Bu yönde hazırladığımız materyaller 2023 Eğitim Vizyonumuz hedefleri arasında yer alan disiplinler arası yaklaşımla ortaya konuldu. Kılavuzlarda, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve görsel sanatlar gibi farklı disiplinlerle birlikte, öğrenci merkezli, eleştirel düşünceyi ve öğrenen farklılıklarını destekleyici çeşitli aktiviteler ve projelere yer verildi. Bu yeni kaynağı, 2-8’inci sınıflardaki tüm öğrencilerimiz ve İngilizce öğretmenlerimizin severek takip edeceklerini düşünüyorum.”