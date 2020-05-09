Uzaktan derste çekmece teknolojisi

EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden yapılan canlı yayınlarla 9, 10 ve 11'inci sınıfların derslerine giren Bursa Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi Kimya Öğretmeni Fatih Şeker, öğrencilerinin dersteki verimliliğini artırabilmek için ilginç bir yönteme imza atıyor. Şeker, öğrencilerine okulda ders işleniyor havası vermek için eski çekmeceden yaptığı bir düzenekle sınıf tahtasını beyaz kağıtların üzerine taşıyor. Amacının bu süreçte öğrencilerinin odaklanmasından emin olmak ve onların verimliliği arttırmak olduğunu söyleyen Şeker, öğrencilerin de bu yöntemlerden son derece memnun olduğunu belirtiyor. Kurduğu düzenek sayesinde derse katılımın ve soru çözümünün artığını da belirten Şeker, bu fikrin ortaya çıkış hikayesini şöyle özetliyor:

'DERSLER DAHA VERİMLİ GEÇİYOR'

“Uzaktan eğitim sırasında canlı sınıflarda öğrencilerin dersi anlayıp anlamadıklarını okuldaki kadar kolay kestirmek mümkün değil. Bu nedenle yazarak çalışmak ve dikkatlerini arttırmak istedim. Eski bir çekmecenin bir tarafını kesip yemek masasının üstüne yerleştirdim. Bir uygulama sayesinde bilgisayarın kamerasını mobil cihazlarla sekronize ettim. Böylece mobil cihazların webcam’i öğrencilerin sınıftaki beyaz tahta gibi beyaz sayfalar üzerinde dersi dinlemelerine imkân verdi. Öğrencilerim beyaz kağıtlardaki ders anlatımı ve soru çözümlerini görürken, ben de ekrandan onları görebiliyorum böylece. Öğrencilerim bu sayede canlı derslerden daha verim aldıklarını ve bu yöntemden memnun kaldıklarını söylüyorlar.”

'ÖNEMLİ OLAN ONLARIN BAŞARISI'

Henüz üç aylık olan ikiz bebeklerinin bakımında eşine destek olurken bir taraftan da öğrencilerine yardımcı olmaya çalışan Fatih Şeker, “Önemli olan öğrencilerimin başarısı. Pandemi sürecinde kimya dersinde çok önemli olan soru çözümlerini artırmak için evimdeki tableti de yine indirdiğim bir uygulama sayesinde grafik tablete dönüştürdüm. Böylece Pdf gibi dijital dosyalar üzerinde de soruların çözümünü yapabiliyor, ekranda anlatabiliyor ve whatsapp gruplarından çocuklara ekran görüntülerini gönderebiliyorum. Bir öğretmen olarak öğrencilerimin bu süreci en verimli şekilde geçirmesini, sorularının cevaplarını en hızlı şekilde almalarını sağlamaya çalışıyorum” diyor.