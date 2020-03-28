Üniversitelerde uzaktan eğitim uygulamaları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelere verilen üç haftalık arada eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için ‘dijital ve uzaktan eğitim’ uygulamasına geçilebileceğini açıklamıştı. Türkiye’deki 207 üniversitenin 123’ünde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor. Bazı üniversiteler programlarını hazırlayarak, 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime başladı. Bir kısmı ise önümüzdeki günlerde eğitime başlayacaklarını duyurdu. Bu kapasiteye henüz sahip olmayan üniversitelerin öğrencileri için ise başta Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin ders havuzlarında yer alan dijital ortamdaki dersler olmak üzere, YÖK bünyesinde oluşturulan bütün dersler 'Yükseköğretim Kurumları Dersleri' adı verilen ara yüzle erişime açıldı. Daha sonra diğer üniversitelerin dijital ders malzemeleri de bu havuza eklenecek.

ORTAK DERSLER TRT’DE YAYINLANACAK

YÖK, TRT ile anlaşıldığını açıklamış, geniş bir öğrenci kitlesinin aldığı ortak derslerin tahsis edilecek kanal üzerinden yayınlanacağını duyurmuştu. Bu derslerin neler olacağı ve yayının ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Üniversiteliler için tek bir uzaktan eğitim yöntemi yok. Üniversiteler alt yapı ve öğrenci sayılarına göre farklı yöntemler kullanıyor. Bazı üniversiteler eş zamanlı uzaktan eğitim verirken, bazıları sisteme yükledikleri ders içeriklerini paylaşıyor. Ancak üniversitelerde uzaktan eğitim sadece teorik dersler için geçerli. Uygulamalı dersler ise koronavirüs önlemleri sonrası açıklanacak takvimle yaz aylarında yapılabilecek. İşte bazı üniversitelerin uzaktan eğitim uygulamaları:

HACETTEPE 30 MART’TA BAŞLAYACAK

Hacettepe Üniversitesi uzaktan eğitim faaliyetlerine 30 Mart’tan itibaren başlayacak. Hazırlığı tamamlanmış dersler ve halen hazırlıkları sürmekte olan dersler, eş zamanlı (senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) olarak uzaktan eğitimle verilecek. Daha önce ilan edilmiş ders programı içinde kalmak koşuluyla ders sorumlusu tarafından ilan edilen zaman aralığında uzaktan bağlantı araçları ile (zoom, collaboration vb.) öğretim elemanlarının öğrencilerle karşılıklı etkileşimi sağlanacak. Çalışmalar, öğrencilerin uzaktan eğitim ve öğretim sürecinde oluşabilecek olumsuzluklardan en az etkilenecekleri şekilde sürdürülüyor. Uygulama dersleri için yaz döneminde bir planlama yapılacak. Öğrencilerin döneminin uzamaması veya mezuniyetlerinin gecikmemesi için yaz aylarında uygulama dersleri verilecek.

İTÜ’DE DERS BAŞI 6 NİSAN’DA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 6 Nisan’da uzaktan eğitime başlayacak. Uzaktan eğitim kapsamındaki dersler, İTÜ Portal’daki ders takviminde ‘Uzaktan Eğitim’ notuyla yansıtılacak. Uzaktan eğitimle verilemeyecek dersler de daha sonra ilan edilecek takvime göre yaz döneminde verilecek. Eğitimler Zoom ve Ninova Sistemi üzerinden yapılacak. Dersler farklı zamanlı ya da eş zamanlı olarak işlenebilecek. Ödevler öğrencilere duyurulacak ve Ninova üzerinden ödev yüklenebilecek. Eğitmenlerin girdiği ödev, kısa sınav ve sınav notları öğrencilerle paylaşılacak. Sunum, PDF, resim gibi tüm sayısal ders materyalleri öğrencilerle paylaşılacak. Öğrenciler, diğer öğrencilerle ve eğitmenlerle forum üzerinden iletişim sağlayabilecek.

‘EGE DERS’TEN TAKİP

Ege Üniversitesi örgün önlisans ve lisans programlarında online öğretime başladı. ‘Ege Ders’ sistemi üzerinden sanal platformda gerçekleştirilen uygulamayla öğrenciler, öğretim elemanları tarafından derse eklendikten sonra, paylaşılan içeriklere 7/24 erişebiliyor. Öğretim elemanları öğrencilerle hem materyal paylaşımı yapabiliyor hem de öğrencilerin iletilerine sistem üzerinden cevap verebiliyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi itibariyle Ege Üniversitesi Dijital Ders Materyal Havuzu (EGEDERS), üniversite öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin kullanımına sunulmuştu.

CANLI YA DA SANAL SINIF

Ankara Üniversitesi 23 Mart’tan itibaren online eğitime başladı. Tüm örgün önlisans, lisans ve lisansüstü dersler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Eğitim sanal ya da canlı sınıflarda gerçekleştirilebiliyor. Derslerin süresi 30-40 dakika aralığında. Sanal ya da canlı sınıflarda gerçekleştirilen dersler, öğretim elemanları tarafından sistem üzerinde kaydedilebiliyor ve öğrenciler derse canlı katılmasalar bile sonrasında dersin videosunu izleyebiliyorlar. Derslere devam zorunluluğu ise aranmıyor.

VİDEOLARLA ANLATILACAK

Bursa Uludağ Üniversitesi 30 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak. Teorik dersler, Uludağ Üniversitesi Kurum, Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yönetişim Sistemi (UKEY) üzerinden verilecek. Dersler videolarla anlatılacak. Her akademisyen için 20 MB büyüklüğünde bir alan olacak. Dersler bu alana yüklenecek. Öğrenciler, UKEY sistemine şifreleriyle giriş yaparak dersleri takip edebilecek. Tedbirler sona erdiğinde uygulamalı derslerin telafisi için yoğunlaştırılmış akademik takvim hazırlanacak ve sınav tarihleri yeniden planlanarak üniversite web sayfası başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarından duyurulacak.

İNTERNETİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Boğaziçi Üniversitesi’nde, 6 Nisan’da yeniden başlaması planlanan 2020 Bahar dönemi eğitim ve öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak. Dersler hocanın tercihine göre, eş zamanlı ya da farklı zamanlı olarak işlenebilecek. Laboratuvar ve uygulama derslerine ilişkin planlama yapılabilmesi için akademik takvim ve ders programlarında meydana gelebilecek değişiklikler bu hafta Üniversite Senatosu’nda görüşülerek netleştirilecek.İhtiyacı olan en az 1300 öğrenciye internet desteği sağlanacak.

ÖĞRENCİ-AKADEMİSYEN TARTIŞMA FORMU

Yıldız Teknik Üniversitesi de uzaktan eğitime başladı. Yabancı dil hazırlık sınıfı, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde tüm dersler üniversitenin ‘Öğrenme Yönetim Sistemi’ üzerinden eş zamanlı olarak yapılmaya başlandı. Uzaktan eğitim, teorik derslerin yanısıra bilgisayar ortamında yapılabilen uygulamaları da kapsıyor. Dersler kayıt altına da alınıyor ve öğrencilere tekrar imkanı sağlanıyor. Akademisyenler sistem üzerinden çeşitli eğitim içerikleri paylaşabiliyor, duyuru yapabiliyor ve tartışma formu aracılığıyla öğrenci-öğrenci/ öğrenci-akademisyen arasındaki iletişimi canlı tutabiliyor. Sınavların uygulanma şekli ve zamanı ise YÖK’ten gelecek tavsiyeler doğrultusunda belirlenecek.