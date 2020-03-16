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Eğitim
AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

TÜBİTAK dergileri ücretsiz erişime açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerekiyor. Evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık" dedi.

TÜBİTAK dergileri ücretsiz erişime açıldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını söyledi. Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğini belirterek, "Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık" dedi.

TÜBİTAK'ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor. Söz konusu yayınlara, ‘services.tubitak.gov.tr/edergi’ adresi üzerinden erişilebiliyor.

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