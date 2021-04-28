Suriyeli sığınmacılara mesleki eğitim verilecek

Millî Eğitim Bakanlığınca Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sığınmacıların mesleki eğitim yoluyla toplumsal ve ekonomik entegrasyonuna ilişkin birtakım projeler yürütülüyor. Bu projelerde gelinen son durum ve Suriyeli sığınmacıların entegrasyonu için atılacak yeni adımlar, yapılan bir toplantı ile değerlendirildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum amaçlı SEUP ve IMEP projeleri kapsamında yapılan iyileştirmelerin değerlendirildiği toplantıda, özellikle iş gücü piyasasına geçişi kolaylaştıran ve uyumu güçlendiren mesleki eğitim merkezlerine Suriyeli sığınmacıların erişimlerini artırmaya yönelik atılacak adımlar tartışıldı.

Türkiye’nin dünyada en çok Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunun altını çizen Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, şunları söyledi:

ÇOĞU AVRUPA ÜLKESİNDEN FAZLA

“Okul çağındaki Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinde çok önemli mesafeler alındı. Bakanlığımız tüm kademelerde okullaşma oranlarını artırmak için çok sayıda projeyi başarılı bir şekilde uyguluyor. Çoğu Avrupa ülkesinin öğrenci sayısından fazla Suriyeli öğrenci ülkemizde eğitim alıyor. Özellikle son üç yılda mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyuma büyük ağırlık verdik ve çok sayıda uluslararası projeyi yürütüyoruz. Yaptığımız toplantıda bu projelerde gelinen noktayı arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Ayrıca, bu konuda önemli mesafe alan Konya deneyimini de İl Milli Eğitim Müdürümüzden dinledik.”

İŞ GÜCÜ PİYASALARINA GEÇMEK İÇİN FIRSAT

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin özellikle iş gücü piyasasına entegrasyonlarının sağlanmasında mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu fırsatlara dikkat çeken Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilindiği gibi geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler haftada bir gün okulda eğitim alırken diğer günler işletmelerde beceri eğitimi alıyor. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri dört yıllık eğitim boyunca asgari ücretin üçte biri kadar ücretle de destekliyor. Ayrıca, mesleki eğitim merkezlerinden yararlanmak için sadece ortaokul mezunu olmak yeterli olup yaş sınırı bulunmuyor. Dolayısıyla, mesleki eğitim merkezleri eğitim çağ nüfusu dışındaki Suriyelilerin iş gücü piyasalarına geçebilmeleri için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Şu anda bu merkezlerimizde eğitim alan yaklaşık 150 bin öğrencinin 3 binini, yani yaklaşık yüzde 2’sini Suriyeliler oluşturuyor. 2021 yılında hedefimiz bu oranı yüzde 10’a çıkartabilmektir.”