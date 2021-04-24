‘1000 okul Projesi’ne 500 milyon lira destek

Mesleki eğitime kayıt olan öğrenci sayısı da her geçen yıl artıyor. Bakanlık, mesleki eğitimde yakalanan bu iyileşmeyi 3 bin 574 meslek lisesinin tamamına yaygınlaştırmaya çalışıyor” diyen Özer konuşmasını şöyle sürdürdü:

FİZİKİ ALTYAPIYA 300 MİLYON TL HARCANDI

Bildiğiniz gibi Covid-19 salgını nedeniyle eğitim büyük oranda uzaktan eğitim yoluyla sürdürülüyor. Bu nedenle projede ağırlığı okulların fiziki ortamlarının iyileştirilmesine verdik. İlk olarak 1.000 okulun fiziki altyapısını gözden geçirdik. Okul binalarının küçük ve büyük ölçekli onarımlarını yaptık. 2020 yılında bu amaç için 50 milyon TL kaynak kullandık. 2021 yılında 1.000 okuldaki onarımları ve güçlendirme kapsamındaki binaların güçlendirmelerini tamamlamak için de 250 Milyon TL'lik ödenek tahsisi yaptık. Dolayısıyla 1.000 okulun fiziki altyapısını güçlendirmek için bu yılsonuna kadar 300 Milyon TL kullanmış olacağız.

OKULLARIN TAMAMINA KÜTÜPHANE KURULDU

İlk olarak 1.000 okulun tamamına kütüphane kurduk. Bu oldukça önemli bir adım oldu. Proje kapsamında kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Daha sonra fizik, kimya, biyoloji laboratuvar altyapısını gözden geçirdik. Proje başlamadan önce okullarımızın 485 tanesinde bu laboratuvarlar yoktu. Gerekli ödeneği hemen çıkarttık. Kısa sürede 50 okulda bu laboratuvarları kurduk. Geriye kalanları da mayıs ayı sonuna kadar tamamlayacağız. Dolayısıyla mayıs ayı sonunda 1.000 okulda 1.000 kütüphane ve 1.000 laboratuvar hedefine ulaşmış olacağız. İncelemelerimizde gördüğümüz diğer bir eksiklik de akıllı tahtalardı. Bu ihtiyacı gidermek üzere okullarımıza şu ana kadar 1.646 akıllı tahta kurduk. Mayıs ayı sonuna kadar akıllı tahta sayısını 5.000'e çıkartmış olacağız.

KENDİ DENEY SETLERİNİ ÜRETİYORLAR

Proje kapsamında 1.000 okulun tamamında meslek alan atölye ve laboratuvarları güncellemeyi ve yenilerini kurmayı hedefledik. Beş ayda mevcut meslek alan laboratuvar ve atölyelerini güçlendirdik. Yeni atölyeler yaptık. Şu ana kadar yaklaşık 200 Milyon TL'lik yatırımı tamamladık. Diğer taraftan bu kapsamda iki yeni adım daha attık. Bildiğiniz gibi deney setlerinin kullanımı mesleki eğitimde oldukça önemli. İlk olarak güçlü altyapıya sahip meslek liselerinde deney setleri üretimlerine başladık. Artık meslek liseleri kendi deney setlerini kendileri üretmeye başladı.

SALGIN DÖNEMİ İÇİN DESTEK PROGRAMLARI GELİŞTİRDİK

Covid-19 salgını elbette her şeyi etkilediği gibi projemizi de etkiledi. Bu okullarımızda yaklaşık 600 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Bu süreçte hepsine ulaşmakta elbette sıkıntılar yaşıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimize daha çok uzaktan eğitim platformları ile destek vermeye çalışıyoruz. Proje kapsamında öğrencilerin temel beceri eksikliklerini telafi edebilmeleri için destek eğitim programları geliştirdik. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen bu programlara şu ana kadar 43 bin 609 öğrencimiz katıldı. Her geçen gün bu sayı artıyor. Bu program kapsamında 880 okula 305 bin 825 materyal ulaştırdık. Diğer taraftan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün katkıları ile 34 bin 404 öğrencimize ilk yardım farkındalık eğitimi verdik. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanı sıra duyusal ve sosyal becerilerinin desteklenmesine önem verdik. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz proje kapsamındaki 1.000 okuldaki öğrencilerimize yönelik kapsamlı psikososyal gelişim desteği programı hazırladı. Program kapsamında şu ana kadar 101 bin 622 öğrenciye psikososyal gelişim desteği sağladık. Ayrıca, madde bağımlılığı üzerine 3 bin 386 bilgilendirici etkinlik düzenledik. Bu etkinliklere 151 bin 116 öğrenci katıldı. Proje kapsamında okullarda bilim, kültür, sanat, spor ve sanayi gibi alanlarda başarılı ve tanınan kişilerin deneyimlerini paylaşmaya yönelik 813 kariyer günü düzenlendi. Bu etkinliklere de 44 bin 708 öğrencimiz katıldı. Proje kapsamında çok sayıda kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenlemeyi hedefledik. Bu amaçla şu ana kadar 690 etkinlik gerçekleştirildi ve bu etkinliklere 13 bin 788 öğrencimiz katıldı. Özetle öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz kişisel gelişim etkinliklerine şu ana kadar 389 bin 247 öğrencimiz katıldı. Etkinlikler halen devam ediyor ve bu sayı da sürekli artıyor. 81 il müdürümüzün destekleri ile mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz.