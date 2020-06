Son gün çalışmanın faydası yok

Bu günlerini sakin geçirmeliler. Mümkünse temiz havada hafif sporları tercih edip, yürüyüş yapabilirler veya bisiklete binebilirler. Sosyal medyada canlarını sıkacak hiçbir iletişime girmemeli veya haber kanallarında onları olumsuz düşüncelere itecek hiçbir haber izlememeliler. Film seyretmek istiyorlarsa komediyi tercih edebilirler; rahatlatıcı müzik dinleyebilirler. Çok geç yatmamalı; iyi uyku uyumalılar. İyi uyku sadece vücutlarını dinlendirmek için değildir; öğrendikleri bilgileri hatırlamaları için beyinlerinin de bu uykuya ihtiyacı var.

SAAT KURMAYI UNUTMASINLAR

Sınav sabahı vaktinde kalkmak için saatlerini bir gece evvelden kurmalılar. Mutlaka vitamin bakımından bol, sağlıklı bir kahvaltı etmeliler. Kalem, silgi, kalemtıraş gibi sınava götüreceklerini önceden temin etmeliler; ne giyeceklerini bir gece evvelden hazırlamalılar. Sınav sırasında çok dar, çok bol ya da çok ince, çok kalın gibi kendilerini rahatsız edecek kıyafetler giymemeliler. Ve tabii ki sınav yerine vakitlice gitmeliler. Tuvalet ihtiyaçlarını da son ana bırakmasınlar.

En önemlisi tabii ki sakin olmaktır. Sınav sırasında yavaş ve düzenli nefes almaya gayret etsinler. Bunun için sınav öncesinde birkaç dakikalarını buna ayırsınlar. Yapılan son bilimsel araştırmalar, sakin ve düzenli nefes almanın heyecanı yatıştırdığını göstermiştir. Olumlu olsunlar ve ellerinden geleninin en iyisini yapmaya gayret etsinler. Vakitleri kalırsa yaptıklarının üstünden geçmekte fayda vardır.

BİR KAÇ SÖZ DE VELİLERE

Veliler, hem fiziksel olarak çocuklarının yanlarında olmalılar hem de psikolojik olarak yanlarında olduklarını hissettirerek çocuklarına her bakımdan destek olmalılar. Onları eleştirmesinler; onlara sert davranmasınlar, onları başka öğrencilerle karşılaştırmasınlar. Her çocuk kendine has özelliklere sahiptir. Onları oldukları gibi kabul edip, kuvvetli yanlarına vurgu yapıp destek olsunlar. Çocukların çoğu sınavdan sonra konuşmak, başlarından geçenleri anlatmak ihtiyacındadırlar; onları sabırla ve ilgiyle izlesinler. Sınavdan sonra mümkünse çocuklarına, rahatlayacakları ve kendilerinin tercihi olan bir etkinlik için imkan tanısınlar.

PROF. DR. ZEYNEP KIZILTEPE KİMDİR?

1978’de Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, yüksek lisansını da burada tamamladı. Doktorasını ise Exeter Üniversitesi’nde yaptı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Kızıltepe’nin, çalışma alanları arasında; gelişim, öğrenme, motivasyon, öğretmen yetiştirme bulunuyor.