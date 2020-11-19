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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.11.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

'Sınavlar iptal olmadı, ertelendi'

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'Sınavlar iptal olmadı, ertelendi'
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sürecinde sınavlarla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

 

Sınavlar iptal olmadı ertelendi diyen Bakan Selçuk’un açıklaması şöyle:
“Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. Birinci dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam”

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