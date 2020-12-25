Sınav kararı sosyal medyaya nasıl yansıdı
Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta öğretimde birinci dönem karne notlarının belirlenmesi için en az bir sınav yapılmasını öngörmüştü. Ancak koronavirüs salgınındaki gelişmeler sonrasında bakanlık bu konuda yeni bir karar aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni karara göre 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde okullarda sınav yapılmayacak.
Bu kararın ardından sosyal medya hareketlendi ve twitterda #ZiyaSelcukİyikiVarsın hashtagi trend topik oldu. İşte o mesajlardan örnekler:
Kağan
Bizi dinledigin için teşekkür ederiz BİZİ DİNLEYEN İLK BAKAN #ZiyaSelcukİyikiVarsın #ziyaselcuk
Derya
amacimiz zaten dikkatini cekmekti yoksa cok seviyoz seni bakanim #ZiyaSelcukİyikiVarsın
slytherinlimudblood
Bu kadar süründükten sonra bu açıklamayla hepimizin içi rahatladı sağol #ZiyaSelcukİyikiVarsın
By KİNG
#ZiyaSelcukİyikiVarsın
Lise sınavları ertelendi. Sn. Ziya Selcuk hocamıza teşekkür ederiz. Öğrencilerin gür sesine kulak verdiğiniz için. Inşallah biran önce kovid belasından kurtuluruz ve okullarımıza döneriz
Prof.Dr. Osman Özgür
Duymazdan gelemezdiniz bu gençleri #ZiyaSelcukİyikiVarsın
İg / İleriMotivasyon Kırmızı kalp
İlk defa bizi dinleyen bir bakan mı ?#ZiyaSelcukİyikiVarsın
Ömer
Adam adam #BASARDIK #ZiyaSelcukİyikiVarsın
Millie
İlk defa mutlu oldum sanırsam #ZiyaSelcukİyikiVarsın
AlfredoerN
Bakanım atıp tuttuk ama dikkat çekmek içindi yaw seviyoz sizi...#ZiyaSelcukİyikiVarsın
James
Evet, her şey için sesimizi duyduğunuz için çok teşekkürler. #ZiyaSelcukİyikiVarsın
ceycey ama susmayan
Sabah sabah aldığım en güzel haber #ZiyaSelcukİyikiVarsın
Ela
Meb artık duy bizi dedik duydular çok mutluyum çoook
#Mebduyartikbizi #ZiyaSelcukİyikiVarsın
Esma Karakoç
İyi ki varsınız bakanım, sizi çok seviyoruz. :)
#ZiyaSelcukİyikiVarsın
Yasin Boylu
#ZiyaSelcukİyikiVarsın Sesimizi duyup sessiz kalmadığınız için teşekkür ederiz bakanım :)
Peri
Teşekkür ederiz Ziya Hocam #ZiyaSelcukİyikiVarsın
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