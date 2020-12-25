Sınav kararı sosyal medyaya nasıl yansıdı

Bu kararın ardından sosyal medya hareketlendi ve twitterda #ZiyaSelcukİyikiVarsın hashtagi trend topik oldu. İşte o mesajlardan örnekler:

Kağan

Bizi dinledigin için teşekkür ederiz BİZİ DİNLEYEN İLK BAKAN #ZiyaSelcukİyikiVarsın #ziyaselcuk

Derya

amacimiz zaten dikkatini cekmekti yoksa cok seviyoz seni bakanim #ZiyaSelcukİyikiVarsın

slytherinlimudblood

Bu kadar süründükten sonra bu açıklamayla hepimizin içi rahatladı sağol #ZiyaSelcukİyikiVarsın

By KİNG

#ZiyaSelcukİyikiVarsın

Lise sınavları ertelendi. Sn. Ziya Selcuk hocamıza teşekkür ederiz. Öğrencilerin gür sesine kulak verdiğiniz için. Inşallah biran önce kovid belasından kurtuluruz ve okullarımıza döneriz

Prof.Dr. Osman Özgür

Duymazdan gelemezdiniz bu gençleri #ZiyaSelcukİyikiVarsın

İg / İleriMotivasyon Kırmızı kalp

İlk defa bizi dinleyen bir bakan mı ?#ZiyaSelcukİyikiVarsın

Ömer

Adam adam #BASARDIK #ZiyaSelcukİyikiVarsın

Millie

İlk defa mutlu oldum sanırsam #ZiyaSelcukİyikiVarsın

AlfredoerN

Bakanım atıp tuttuk ama dikkat çekmek içindi yaw seviyoz sizi...#ZiyaSelcukİyikiVarsın

James

Evet, her şey için sesimizi duyduğunuz için çok teşekkürler. #ZiyaSelcukİyikiVarsın

ceycey ama susmayan

Sabah sabah aldığım en güzel haber #ZiyaSelcukİyikiVarsın

Ela

Meb artık duy bizi dedik duydular çok mutluyum çoook

#Mebduyartikbizi #ZiyaSelcukİyikiVarsın

Esma Karakoç

İyi ki varsınız bakanım, sizi çok seviyoruz. :)

#ZiyaSelcukİyikiVarsın

Yasin Boylu

#ZiyaSelcukİyikiVarsın Sesimizi duyup sessiz kalmadığınız için teşekkür ederiz bakanım :)

Peri

Teşekkür ederiz Ziya Hocam #ZiyaSelcukİyikiVarsın