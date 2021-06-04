Şampiyonlardan LGS taktikleri

İrem Dönmez (2020 LGS Şampiyonu, Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi-Kırşehir): Soruyu hızlı ve doğru anlamak zaman kazandırıyor, bu da motivasyonunuzu arttırıyor. Sınav esnasında her dakika yüzde yüz odaklanamayabilirsiniz, tabii ki dikkatinizin dağıldığı anlar olacak. Ben şahsen böyle durumlarda 10-15 saniye mola verip, nefes alıp sınava devam ettim ve çok faydasını gördüm.



GEÇMİŞ YILLARIN SORULARINI ÇÖZÜN

Ahmet Öner (2019 LGS Şampiyonu, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi): Ben son bir hafta Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı soruları çözmüştüm. Sınava giriyormuşçasına bir disiplinle, geçmiş yıllarda çıkan soruları çözmek son aşamada yapılacak en verimli çalışmalardan biri. Konu tekrarlarını da aksatmadım çünkü ‘Hiçbir şey yapmazsam bildiğimi unuturum gibi bir hisse kapılmak’ istemedim.



SINAV BAŞLAMADAN DERİN BİR NEFES ALIN

Sude Yılmaz (2020 LGS Şampiyonu, İstanbul Erkek Lisesi): Son haftayı denemelere ayırmak ve sözel dersleri tekrar etmek yeterli olur. Kulağa klişe geldiğinin farkındayım ama sınava girecek öğrenciler gerçekten stres olmasınlar. Olacakları söylüyorum; sınav kağıdı dağıtılmaya başladığı an büyük bir heyecan duyacaksınız, işte o an sakin kalın, derin bir nefes alın ve soruları çözmeye başlayın. Sonra zaman su gibi akıp geçer.



KİTAPÇIKLARI SIRAYLA BİTİRİN

Ahmet Faruk Yurdakul (2020 LGS Şampiyonu, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi-Kayseri): Kitapçığı açtığınızda bildiğiniz yerden soru geldiğini görmek motivasyonu çok arttırıyor. Ayrıca biliyorsunuz ki kitapçığı açtığınızda karşınıza çıkan ilk ders olan Türkçe çok zaman alıyor. Türkçe’den başlayıp sırayla gitmek zaman kontrolü açısından faydalı olur. Bir o dersten, bir o dersten çözmek aralardaki soruları gözden kaçırmanıza sebep olabilir.



SON GÜNÜ SAKİN VE HUZURLU GEÇİRİN

İlayda Çavdar (2020 LGS Şampiyonu, Galatasaray Lisesi-İstanbul): Ben LGS’ye bir gün kala birkaç motivasyon videosu izledim, arkadaşlarımla görüntülü konuştum, boyama yaptım, balkonda oturup dinlendim. Kısacası sakin ve huzurlu bir gün geçirdim. Ayrıca gerekli tüm belge ve evrakları kontrol ettim. Akşam ise 21.30 civarında yattım ve şanslıyım ki hemen uyuyabildim. Size de buna benzer bir gün geçirmenizi tavsiye ederim.





